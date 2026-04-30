Інтерфакс-Україна
Економіка
10:29 30.04.2026

Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

1 хв читати

Житло в межах державних програм підтримки в Україні отримали вже понад 450 тис. родин, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час ІІ міжнародного форуму згуртованості 2026 в Києві.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Мінрозвитку уточнило, що кількість поданих заяв щодо знищеного житла за весь часи роботи програми "єВідновлення" перевищила 130 тис, а кількість виданих житлових сертифікатів – 50 тис.

Зазначається, що наприкінці минулого року відомство розширило програму, додавши окремий компонент для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій. Очікується, що вже у 2026 році відповідний компонент охопить тисячі людей.

У Мінрозвитку наголосили, що загалом на 2026 рік уже сформовано плани житлової підтримки для понад 100 тис. громадян за різними програмами.

Як повідомила в Телеграм прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування "єВідновлення" у розмірі 2 млрд грн, що дозволить виплатити компенсації на ремонт житла, пошкодженого російськими атаками, ще майже 20 тисячам українських родин.

