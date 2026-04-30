Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в кулуарах ІІ Міжнародного форуму згуртованості у середу.

"На сьогоднішній день місто говорить про те, що вони готові залучити 15 млрд грн. Внесок країни має бути приблизно таким самим. Київ є одним з найбільш платозапроможних населених пунктів України, тому ми очікуємо, безумовно, від Києва переорієнтацію з програм, які на сьогоднішній день не є настільки пріоритетними, і фокус виключно на забезпечення життєдіяльності міста", – сказав Кулеба кореспонденту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, паралельно триває робота над відновленням пошкоджених ТЕЦ та створенням додаткових потужностей, на даний момент мова о приблизно 30 альтернативних системах, рішення вже знайдені для більшості мікрорайонів.

"Інженерні рішення є, певна їх кількість вже затверджена, певна опрацьовується, але (у міста) вже є графіки закупівлі, встановлення відповідного обладнання", – зазначив він.

Дарницька ТЕЦ, яка є у приватній власності, теж активно включена в плани оновлення. За словами Кулеби, представники ТЕЦ-4 "повністю інтегровані в проєкт і відновлення ТЕЦ, і створення альтернативи".