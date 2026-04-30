Інтерфакс-Україна
Економіка
08:54 30.04.2026

Нафта впевнено дорожчає в четвер, Brent торгується близько $123,9 за барель

Ціни на нафту продовжують активно зростати вранці в четвер після сильного підйому напередодні.

Червневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:02 кв торгуються по $123,86 за барель, на $5,83 (4,94%) вище, ніж на закриття попередньої сесії. У середу вони подорожчали на $6,77 (6,1%), до $118,03 за барель.

Термін обігу червневих контрактів на Brent закінчується із закінченням торгів у четвер. Липневі ф’ючерси, що торгуються активніше, піднімаються на $2,94 (2,63%), до $113,35 за барель.

Контракти на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $2,5 (2,34%), до $109,38 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $6,95 (7%), до $106,88 за барель.

Основним фактором, що впливає на динаміку ринку нафти, залишається ситуація на Близькому Сході. Зусилля щодо врегулювання американсько-іранського конфлікту зайшли в глухий кут.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що відкинув пропозицію Ірану про відкриття Ормузької протоки і має намір зберігати морську блокаду до досягнення угоди з Тегераном щодо ядерної програми країни.

Заяви голови Білого дому зміцнили побоювання щодо того, що обмеження поставок нафти з Перської затоки зберігатимуться ще тривалий час.

"Перспективи швидкого вирішення іранського конфлікту або відновлення роботи Ормузької протоки залишаються туманними", – зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

У найближчі вихідні відбудеться чергове засідання ОПЕК+.

Запаси нафти в США минулого тижня різко впали – на 6,23 млн барелів, показала щотижнева доповідь міністерства енергетики країни, оприлюднена в середу.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), на тижні, що завершився 24 квітня, скоротилися на 796 тис. барелів, повідомило Міненерго США.

Товарні запаси бензину знизилися на 6,08 млн барелів, дистилятів – на 4,49 млн барелів.

Теги: #нафта #ціна

