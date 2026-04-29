Інтерфакс-Україна
Економіка
20:53 29.04.2026

1 хв читати
Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн (раніше було 1 тис. грн – ІФ-У) на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми", – йдеться в публікації міністерства в середу.

В міністерстві зазначають, що від старту програми – 20 березня – понад 2 млн українців уже отримали нарахування кешбеку на пальне. Підкреслюється, що програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів – власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Як повідомлялося, з 20 березня в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5%-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі. Економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі. До програми вже долучилися понад 219 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних станцій.

 

Теги: #кабмін #кешбек_на_пальне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 27.04.2026
Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

13:46 23.04.2026
Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

13:24 23.04.2026
Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

16:11 20.04.2026
Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

08:48 09.04.2026
Кабмін звільнив заступника голови Держмистецтв Лихоліта

Кабмін звільнив заступника голови Держмистецтв Лихоліта

17:16 08.04.2026
Свириденко: 8,7 тис. родин з дітьми з інвалідністю групи А отримають 6,5 тис. грн при підтримці ЮНІСЕФ

Свириденко: 8,7 тис. родин з дітьми з інвалідністю групи А отримають 6,5 тис. грн при підтримці ЮНІСЕФ

17:59 05.04.2026
Кешбеком на пальне скористалися 1,3 млн українців

Кешбеком на пальне скористалися 1,3 млн українців

15:12 30.03.2026
Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

15:22 27.03.2026
Після запуску "Кешбеку на пальне" частка безготівкових розрахунків на АЗК зросла на 12% – Соболев

Після запуску "Кешбеку на пальне" частка безготівкових розрахунків на АЗК зросла на 12% – Соболев

ВАЖЛИВЕ

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

ОСТАННЄ

США знову продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "ЛУКОЙЛу", тепер до 30 травня – OFAC

Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн на єВідновлення – Свириденко

Вимога МВФ щодо ПДВ для ФОП може бути відтермінована, але не знята – міністр фінансів Марченко

Мінфін готує новий Митний кодекс із наданням митниці правоохоронної функції – Марченко

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА