Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн (раніше було 1 тис. грн – ІФ-У) на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми", – йдеться в публікації міністерства в середу.

В міністерстві зазначають, що від старту програми – 20 березня – понад 2 млн українців уже отримали нарахування кешбеку на пальне. Підкреслюється, що програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів – власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Як повідомлялося, з 20 березня в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5%-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі. Економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі. До програми вже долучилися понад 219 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних станцій.