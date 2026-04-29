США знову продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "ЛУКОЙЛу", тепер до 30 травня – OFAC

Управління з контролю за зарубіжними активами міністерства фінансів США (OFAC) продовжило до 30 травня ліцензію, що спливає 1 травня, яка дозволяє ведення переговорів і вступ в умовні угоди з "ЛУКОЙЛом" для продажу Lukoil International GmbH (LIG, володіє іноземними активами НК) або будь-якої контрольованої компанії.

Водночас будь-які угоди мають бути схвалені окремим дозволом OFAC.

Як повідомлялося, 22 жовтня 2025 року OFAC внесло до списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб (SDN) "ЛУКОЙЛ" і низку її дочірніх товариств. Після введення санкційних обмежень "ЛУКОЙЛ" оголосив про намір продати закордонні активи. Так, НК отримала і прийняла пропозицію про викуп від міжнародного сировинного трейдера Gunvor, ключові умови були сторонами узгоджені. Однак її здійснення стало неможливим через позицію Мінфіну США, який не схвалив угоду. Наприкінці січня 2026 року ПАТ "ЛУКОЙЛ" уклало угоду з американською інвестиційною компанією Carlyle про продаж LUKOIL International GmbH (LIG). Договір очікує схвалення з боку OFAC.

Транзакції з АЗС НК за межами Росії і з болгарськими активами компанії схвалені до 29 жовтня 2026 року. Обмеження не торкнулися нафтосервісних та інших послуг, пов’язаних із КТК і проєктами "Тенгізшевройл" і Карачаганак.

НК на момент введення санкцій брала участь у проєктах в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, Камеруні, Нігерії, Гані, Мексиці, ОАЕ, республіці Конго. Компанії належать НПЗ у Болгарії, Румунії, Нідерландах, а також мережа АЗС у 19 країнах у кількості близько 2,5 тис. заправок. Доведені запаси нафти і газу за міжнародними проєктами "ЛУКОЙЛу" на кінець 2024 року становили 1 трлн 345 млрд б.н.е. Видобуток нафти з газовим конденсатом за міжнародними проєктами без урахування проєкту Західна Курна-2 2024 року оцінювали в 3,9 млн т, видобуток газу – 16,2 млрд куб. м. Обсяг переробки на європейських НПЗ групи у 2024 році становив 13,5 млн т, знизившись на 18% рік до року у зв’язку з продажем НПЗ ISAB в Італії в травні 2023 року. Роздрібні продажі нафтопродуктів за кордоном у 2024 році були на рівні 4,2 млн т.

"ЛУКОЙЛ" за підсумками 2025 року повністю списав інвестицію в LIG і визнав збиток від знецінення в 1,66 трлн руб.