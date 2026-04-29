Інтерфакс-Україна
Економіка
19:12 29.04.2026

Вимога МВФ щодо ПДВ для ФОП може бути відтермінована, але не знята – міністр фінансів Марченко

Питання запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) може бути відтерміноване за результатами місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), що буде у травні-червні 2026 року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Є відчуття за результатами перемовин, що це питання може бути переглянуте в позитивний бік відповідно до наших потреб. Відповідно, воно буде відтерміноване. Але остаточне рішення буде прийнято лише після закінчення місії наприкінці травня – на початку червня", – сказав міністр.

Марченко підкреслив, що йдеться саме про перенесення строків, а не про повне скасування вимоги, оскільки це питання зафіксовано у Директиві 112 ЄС та Нацстратегії доходів. За його словами, крок є необхідним з точки зору фінансової політики, проте зараз він є занадто сенситивним і неактуальним.

Він додав, що чітких строків перенесення ПДВ для ФОП наразі немає.

Паралельно триває дискусія щодо Меморандуму про отримання макрофінансової допомоги від ЄС обсягом EUR90 млрд. Міністр повідомив, що цей документ міститиме низку економічних умов і буде винесений на ратифікацію до парламенту.

"Як тільки ми завершимо перемовини, ви дізнаєтесь про умови. Меморандум буде повністю ратифікований парламентом із конкретними пунктами. Наша мотивація – отримати кошти якнайшвидше, але це не означає, що ми готові погодитися на абсолютно всі умови без обговорення", – додав очільник Мінфіну.

Як повідомлялося з посиланням на Bloomberg, ЄС розглядає можливість прив’язки виплат частини макрофінансової допомоги (близько EUR8,4 млрд) до податкових реформ, зокрема запровадження 20% ПДВ для ФОП із доходом понад 4 млн грн. Наразі уряд України намагається переконати донорів перенести впровадження цієї норми на 2027 рік.

