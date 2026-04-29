Мінфін готує новий Митний кодекс із наданням митниці правоохоронної функції – Марченко

Міністерство фінансів України працює над новою редакцією Митного кодексу, яка передбачатиме надання митним органам правоохоронної функції.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Ми послідовно відстоюємо практику, коли правоохоронна функція має бути у митниці, що відповідає європейській практиці. Зараз ми готуємо новий Митний кодекс, де будуть передбачені можливості саме для митниці (ДМС – ІФ-У) розслідувати злочини, які відбуваються безпосередньо у сфері її відповідальності", – зазначив міністр під час засідання ТСК у Києві в середу.

Відповідаючи на запитання Олексія Гончаренка, Марченко не заперечив можливість неформального впливу на роботу Держмитслужби та висловив сподівання, що такий крок допоможе мінімізувати неформальний, а подекуди й корупційний вплив інших правоохоронних органів на роботу митниці. За словами міністра, наявність у сторонніх структур можливості здійснювати "негласний контроль" створює ризики втручання в управлінські процеси.

"Мені важко сказати, що зараз безпосередньо відбувається на митниці, тому що зараз призначене нове керівництво", – додав міністр.