ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

Фото: Ліси України

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" у січні-березні 2026 року збільшило прибуток до оподаткування у 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 3 млрд грн, повідомило підприємство у Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, чистий дохід компанії за цей період зріс на 87% і становив 8,6 млрд грн. Обсяги заготівлі деревини збільшилися на 50% – до майже 3 млн куб. м. Показник рентабельності за прибутком до оподаткування зріс із 17,5% – до 34,9%.

"Наш результат – не збіг обставин чи вдала кон’юнктура ринку. Це системна, комплексна робота", – наголошується у повідомленні.

Підприємство пов’язує зростання показників із впровадженням відкритої системи реалізації лісопродукції, прозорими тендерними закупівлями через Prozorro та відмовою від непрофільних видів діяльності, зокрема, деревообробки. Крім того, компанія провела оптимізацію штату: кількість працівників за три роки скоротилася до 21 тис. з 30 тис.осіб.

За даними ДП, середня заробітна плата працівників лісництв у першому кварталі 2026 року зросла до 38 тис. грн проти 15 тис. грн у першому кварталі 2023 року. При цьому витрати на адміністративний апарат у фонді оплати праці скоротилися з понад третини до 17%.

Сума сплачених податків до бюджетів усіх рівнів за звітний період зросла на 166% і становила 4 млрд грн.