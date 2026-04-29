18:29 29.04.2026

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" у січні-березні 2026 року збільшило прибуток до оподаткування у 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 3 млрд грн, повідомило підприємство у Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, чистий дохід компанії за цей період зріс на 87% і становив 8,6 млрд грн. Обсяги заготівлі деревини збільшилися на 50% – до майже 3 млн куб. м. Показник рентабельності за прибутком до оподаткування зріс із 17,5% – до 34,9%.

"Наш результат – не збіг обставин чи вдала кон’юнктура ринку. Це системна, комплексна робота", – наголошується у повідомленні.

Підприємство пов’язує зростання показників із впровадженням відкритої системи реалізації лісопродукції, прозорими тендерними закупівлями через Prozorro та відмовою від непрофільних видів діяльності, зокрема, деревообробки. Крім того, компанія провела оптимізацію штату: кількість працівників за три роки скоротилася до 21 тис. з 30 тис.осіб.

За даними ДП, середня заробітна плата працівників лісництв у першому кварталі 2026 року зросла до 38 тис. грн проти 15 тис. грн у першому кварталі 2023 року. При цьому витрати на адміністративний апарат у фонді оплати праці скоротилися з понад третини до 17%.

Сума сплачених податків до бюджетів усіх рівнів за звітний період зросла на 166% і становила 4 млрд грн.

12:14 29.04.2026
"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

17:28 28.04.2026
ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

18:12 27.04.2026
"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

12:27 24.04.2026
Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

13:24 20.04.2026
"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

14:35 15.04.2026
Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

11:52 11.04.2026
Українські психлікарні надають адекватне лікування, але є нестача терапевтів та соцпрацівників, – звіт Комітету РЄ

