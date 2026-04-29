Інтерфакс-Україна
Економіка
17:48 29.04.2026

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

1 хв читати
Кабінет міністрів України продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін", – написала вона в телеграм у середу.

Свириденко також заявила про підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла – будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

"Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт*год за споживання до 2 000 кВт/год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт/год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини", – зазначила Свириденко.

Теги: #тариф #свириденко #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

15:32 28.04.2026
Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

11:59 28.04.2026
Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

14:53 27.04.2026
Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

16:27 26.04.2026
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

12:12 20.04.2026
"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

18:18 06.04.2026
Україна в березні скоротила імпорт е/е на 25% та відновила експорт – DIXI Group

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

Нафта активно дорожчає, Brent торгується близько $114,6 за барель

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв про пошкодження або знищення інфраструктури – ОП

Рада прийняла законопроєкт щодо розморозки проєкту Музею Небесної Сотні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА