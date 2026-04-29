Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Кабінет міністрів України продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін", – написала вона в телеграм у середу.

Свириденко також заявила про підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла – будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

"Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт*год за споживання до 2 000 кВт/год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт/год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини", – зазначила Свириденко.