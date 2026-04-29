"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

НАЕК "Енергоатом" завершила ремонт першого з дев’яти підконтрольних Україні енергоблоків АЕС в рамках підготовки до опалювального сезону – ним став енергоблок №2 Хмельницької АЕС, повідомив тво голови правління компанії Павло Ковтонюк.

"Учора після ремонту включили ХАЕС-2, він набирає потужність", – сказав Ковтонюк журналістам під час поїздки на АЕС, передає кореспондент Енергореформи

За даними генерального директора ХАЕС Андрія Козюри, енергоблок було синхронізовано з мережею у вівторок, 28 квітня.

"При плановому терміні ремонту в 52 доби він був оптимізований на чотири доби", – зазначив він.

Козюра також додав, що в рамках ремонту, серед іншого, було вжито низку заходів для підвищення технологічної безпеки.

Зі свого боку Ковтонюк пояснив, що кожен планово-попереджувальний ремонт – це перелік основних обов’язкових робіт, зокрема з перевантаження палива та ремонту обладнання, а також додаткові роботи, наприклад, заміна обладнання, яке відпрацювало свій ресурс.

"І от саме на таких роботах можна оптимізуватися, залучивши як персонал станції, так і досвідчених підрядників. На ХАЕС-2 така оптимізація й пройшла", – сказав глава "Енергоатома".

При цьому він уточнив, що наразі в енергосистемі працю.ть вісім з дев’яти підконтрольних Україні енергоблоків, один блок перебуває в середньо-плановому ремонті.

За словами Ковтонюка, ремонтна кампанія в "Енергоатомі" почалася у квітні й розрахована до жовтня.

"За найменшої можливості оптимізації ремонтів без втрати якості ми будемо це робити, аби дати додаткову потужність системі", – наголосив він.

За словами голови правління "Енергоатома", ремонтна кампанія погоджена з НЕК "Укренерго" і розрахована таким чином, щоб якомога рівномірніше розподілити виведення блоків з роботи.