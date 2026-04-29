17:35 29.04.2026

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

НАЕК "Енергоатом" завершила ремонт першого з дев’яти підконтрольних Україні енергоблоків АЕС в рамках підготовки до опалювального сезону – ним став енергоблок №2 Хмельницької АЕС, повідомив тво голови правління компанії Павло Ковтонюк.

"Учора після ремонту включили ХАЕС-2, він набирає потужність", – сказав Ковтонюк журналістам під час поїздки на АЕС, передає кореспондент Енергореформи

За даними генерального директора ХАЕС Андрія Козюри, енергоблок було синхронізовано з мережею у вівторок, 28 квітня.

"При плановому терміні ремонту в 52 доби він був оптимізований на чотири доби", – зазначив він.

Козюра також додав, що в рамках ремонту, серед іншого, було вжито низку заходів для підвищення технологічної безпеки.

Зі свого боку Ковтонюк пояснив, що кожен планово-попереджувальний ремонт – це перелік основних обов’язкових робіт, зокрема з перевантаження палива та ремонту обладнання, а також додаткові роботи, наприклад, заміна обладнання, яке відпрацювало свій ресурс.

"І от саме на таких роботах можна оптимізуватися, залучивши як персонал станції, так і досвідчених підрядників. На ХАЕС-2 така оптимізація й пройшла", – сказав глава "Енергоатома".

При цьому він уточнив, що наразі в енергосистемі працю.ть вісім з дев’яти підконтрольних Україні енергоблоків, один блок перебуває в середньо-плановому ремонті.

За словами Ковтонюка, ремонтна кампанія в "Енергоатомі" почалася у квітні й розрахована до жовтня.

"За найменшої можливості оптимізації ремонтів без втрати якості ми будемо це робити, аби дати додаткову потужність системі", – наголосив він.

За словами голови правління "Енергоатома", ремонтна кампанія погоджена з НЕК "Укренерго" і розрахована таким чином, щоб якомога рівномірніше розподілити виведення блоків з роботи.

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

21:20 26.04.2026
Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

12:42 23.04.2026
Ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті в Києві триватиме пів року, буде обмежено рух транспорту

Ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті в Києві триватиме пів року, буде обмежено рух транспорту

13:21 14.04.2026
Енергоживлення ЗАЕС з енергосистеми України після блекатута відновлено – "Енергоатом"

Енергоживлення ЗАЕС з енергосистеми України після блекатута відновлено – "Енергоатом"

17:58 25.03.2026
Наглядова рада "Енергоатома" запровадила структуровану систему управлінської звітності та розглянула оновлений статут

Наглядова рада "Енергоатома" запровадила структуровану систему управлінської звітності та розглянула оновлений статут

18:20 24.03.2026
Незалежність НР "Енергоатом" є критично важливою – посли G7

Незалежність НР "Енергоатом" є критично важливою – посли G7

12:11 14.03.2026
"Енергоатом" вивів у плановий ремонт два атомні енергоблоки – ексміністерка енергетики

"Енергоатом" вивів у плановий ремонт два атомні енергоблоки – ексміністерка енергетики

11:02 05.03.2026
Уряд спрямував у Раду законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" і планує приєднати підприємство до "Енергоатому"

Уряд спрямував у Раду законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" і планує приєднати підприємство до "Енергоатому"

