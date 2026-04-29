Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

Ексглава Полтавської облдержадміністрації Філіп Пронін був єдиним кандидатом на посаду голови Держфінмоніторингу, рішення про його кандидатуру наприкінці 2024 року приймалося у консультації з Денисом Шмигалем, який на той час був прем’єр-міністром, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії у Києві у середу Марченко зазначив, що кандидатура Проніна з Офісом президента не обговорювалася, і наразі він не бачить підстав для подання Проніна на звільнення.

За словами міністра, на час призначення він не знав про підозри на адресу ексглави Полтавської ОДА щодо можливих розкрадань під час будівництва фортифікацій.

Щодо складнощів співпраці НАБУ та Держфінмоніторингу, за словами міністра, це справа, яку ці органи мають вирішити між собою.

Щодо частих відряджень Проніна за кордон, у тому числі до таких країн, як Танзанія або Мексика, на думку Марченка, це відповідає специфіці міжнародної діяльності Держфінмоніторингу. В той же час міністр не зміг пояснити, чому раніше у деякі подібні відрядження їздив не голова, а спеціалісти служби.

Марченко також визнав, що його прихід на засідання ТСК за першим викликом пов’язаний із відмовою Проніна з’явитися за подібним викликом вже понад п’ять разів поспіль. Глава Мінфіну сказав, що спробує допомогти із приходом глави Держфінмоніторингу на ТСК.