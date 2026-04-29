Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Згідно з основними положеннями, затвердженими в середу, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні у розмірі EUR11,6 млрд у 2027 році та EUR8,5 млрд щорічно у період з 2028 по 2030 роки, повідомляє агентство Reuters.

На запитання про скорочення допомоги Україні з 2028 року міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль нагадав про кредит ЄС для України на суму EUR90 млрд, який тепер схвалили члени ЄС.

Виступаючи на пресконференції, Клінгбайль додав, що цифри, зазначені у фінансовій програмі, можуть змінитися в майбутньому залежно від потреб України.

У середу уряд Німеччини затвердив основні показники бюджету на 2027 рік, зокрема загальний обсяг запозичень у розмірі EUR196,5 млрд, маючи на меті збільшити видатки на занедбану інфраструктуру та оборону.

У проекті бюджету на 2027 рік, який є частиною середньострокової фінансової програми до 2029 року, передбачено загальний обсяг видатків у розмірі EUR543,3 млрд, що на 3,6% більше, ніж у попередньому році.

"Події останнього року, зокрема в Ірані протягом останніх місяців, свідчать про те, наскільки важливими є інвестиції в наш оборонний потенціал", – заявив журналістам федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

З урахуванням спеціального фонду на потреби оборони та коштів, виділених для України, загальний обсяг видатків на оборону у 2027 році має сягнути EUR144,9 млрд.

Очікується, що обсяг нових запозичень у рамках основного бюджету зросте до EUR110,8 млрд, при цьому EUR58,2 млрд буде залучено додатково через інфраструктурний фонд, а EUR27,5 млрд – через спеціальний фонд оборони, затверджений колишнім канцлером Олафом Шольцем після вторгнення Росії в Україну.