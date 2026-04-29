16:49 29.04.2026

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Згідно з основними положеннями, затвердженими в середу, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні у розмірі EUR11,6 млрд у 2027 році та EUR8,5 млрд щорічно у період з 2028 по 2030 роки, повідомляє агентство Reuters.

На запитання про скорочення допомоги Україні з 2028 року міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль нагадав про кредит ЄС для України на суму EUR90 млрд, який тепер схвалили члени ЄС.

Виступаючи на пресконференції, Клінгбайль додав, що цифри, зазначені у фінансовій програмі, можуть змінитися в майбутньому залежно від потреб України.

У середу уряд Німеччини затвердив основні показники бюджету на 2027 рік, зокрема загальний обсяг запозичень у розмірі EUR196,5 млрд, маючи на меті збільшити видатки на занедбану інфраструктуру та оборону.

У проекті бюджету на 2027 рік, який є частиною середньострокової фінансової програми до 2029 року, передбачено загальний обсяг видатків у розмірі EUR543,3 млрд, що на 3,6% більше, ніж у попередньому році.

"Події останнього року, зокрема в Ірані протягом останніх місяців, свідчать про те, наскільки важливими є інвестиції в наш оборонний потенціал", – заявив журналістам федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

З урахуванням спеціального фонду на потреби оборони та коштів, виділених для України, загальний обсяг видатків на оборону у 2027 році має сягнути EUR144,9 млрд.

Очікується, що обсяг нових запозичень у рамках основного бюджету зросте до EUR110,8 млрд, при цьому EUR58,2 млрд буде залучено додатково через інфраструктурний фонд, а EUR27,5 млрд – через спеціальний фонд оборони, затверджений колишнім канцлером Олафом Шольцем після вторгнення Росії в Україну.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

20:47 28.04.2026
Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

19:06 28.04.2026
Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

18:29 27.04.2026
Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

16:56 26.04.2026
Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

16:27 26.04.2026
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

21:32 25.04.2026
Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

ОСТАННЄ

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

Нафта активно дорожчає, Brent торгується близько $114,6 за барель

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв про пошкодження або знищення інфраструктури – ОП

Рада прийняла законопроєкт щодо розморозки проєкту Музею Небесної Сотні

"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

