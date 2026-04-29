16:20 29.04.2026

Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

Середня заробітна плата штатних працівників у березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30356 грн, повідомили в Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано у Києві – 49381 грн, Київський області – 29997 грн, найнижчий у Кіровоградській – 21375 грн та Чернівецькій – 21453 грн.

У березні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася в сфері інформатики та телекомунікацій – 85673 грн, найнижча – 19394 грн в сфері освіти.

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року склала 3,6 млн грн

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

11:24 24.04.2026
Виробництво зернових в Україні у 2025р зросло на 8,2% – Держстат

22:51 15.04.2026
Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

15:00 07.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат працівникам ДСНС набрала 25 тис. голосів

14:52 07.04.2026
У майже 92% громад зарплата вчителів зросла на 30% і більше – голова комітету Ради

21:27 24.03.2026
Профспілка проти внесення змін до моделі оплати праці вчителів на даному етапі - Лісовий

16:37 16.03.2026
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2025р зріс на 11,3% – Держстат

17:57 12.03.2026
Міносвіти розробило калькулятор для точного розрахунку підвищення зарплати вчителя

16:49 12.03.2026
Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат

14:22 10.03.2026
Інфляція в Україні у лютому 2026 р. прискорилась до 1%, у річному вимірі – до 7,6% – Держстат

17:10 04.03.2026
Заборгованість населення України за ЖКП у IV кв.-2025 зросла на 12,5% – Держстат

