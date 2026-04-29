Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

Середня заробітна плата штатних працівників у березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30356 грн, повідомили в Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано у Києві – 49381 грн, Київський області – 29997 грн, найнижчий у Кіровоградській – 21375 грн та Чернівецькій – 21453 грн.

У березні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася в сфері інформатики та телекомунікацій – 85673 грн, найнижча – 19394 грн в сфері освіти.

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року склала 3,6 млн грн

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.