"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

НЕК "Укренерго" звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), з проханням підвищити тариф на передачу електричної енергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з об’єктами відновлюваної генерації (ВДЕ).

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у бліцінтерв’ю проєкту з енергетики агентства "Інтерфакс-Україна" "Енергореформа".

"Ми однозначно розуміємо, що дефіцит коштів буде. Вони ще не вичерпані, але вже на межі (…) Як тільки вони закінчаться, всі учасники ринку будуть про це знати, а ми будемо звертатись до регулятора із запитом щодо перегляду чинного тарифу на передачу", – сказав він.

За словами очільника "Укренерго", сказане стосується не тільки промислової ВДЕ-генерації, а й домашніх СЕС, оскільки всі виплати йдуть з одного джерела – із тарифу на передачу е/е.