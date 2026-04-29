Інтерфакс-Україна
Економіка
14:55 29.04.2026

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

НЕК "Укренерго" звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), з проханням підвищити тариф на передачу електричної енергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з об’єктами відновлюваної генерації (ВДЕ).

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у бліцінтерв’ю проєкту з енергетики агентства "Інтерфакс-Україна" "Енергореформа".

"Ми однозначно розуміємо, що дефіцит коштів буде. Вони ще не вичерпані, але вже на межі (…) Як тільки вони закінчаться, всі учасники ринку будуть про це знати, а ми будемо звертатись до регулятора із запитом щодо перегляду чинного тарифу на передачу", – сказав він.

За словами очільника "Укренерго", сказане стосується не тільки промислової ВДЕ-генерації, а й домашніх СЕС, оскільки всі виплати йдуть з одного джерела – із тарифу на передачу е/е.

Теги: #нкрекп #укренерго #тарифи #інтервю

11:57 28.04.2026
Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

15:54 27.04.2026
Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

13:00 27.04.2026
Ми будуємо системи, які не мають права зупинятися — директор ДП "ІНФОТЕХ"

14:31 24.04.2026
У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

11:37 24.04.2026
Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

11:12 23.04.2026
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

11:09 23.04.2026
НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

10:56 21.04.2026
Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

