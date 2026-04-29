ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

Європейський Союз вивчає можливість запровадження суворіших вимог для надання Україні позики обсягом EUR90 млрд. Зокрема, виплата частини коштів може бути поставлена в залежність від впровадження податкових змін для бізнесу, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, обговорення в Європейській комісії стосуються EUR8,4 млрд макрофінансової допомоги, запланованої на поточний рік. Йдеться про вимогу запровадити 20% ПДВ для підприємців на спрощеній системі оподаткування, річний дохід яких перевищує 4 млн грн. Наразі такі суб’єкти господарювання сплачують 5% від виторгу.

Джерела Bloomberg зазначають, що позиція Брюсселя збігається з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), який також наполягає на реформуванні пільгового податкового режиму. Партнери України та Міністерство фінансів України аргументують необхідність змін тим, що нинішня система вимиває кошти з воєнного бюджету, спотворює конкуренцію та сприяє розширенню тіньової економіки. За оцінками Мінфіну, цей крок міг би залучати понад 40 млрд грн до бюджету щороку.

У Єврокомісії виданню підтвердили, що інституція працює над фіналізацією меморандуму про взаєморозуміння, який визначить умови фінансування, а також координує порядок денний реформ із МВФ задля зміцнення української економіки та її інтеграції до ЄС.

Водночас українські урядовці намагаються переконати партнерів відтермінувати ці непопулярні заходи.

Як повідомлялося, Кабмін та МВФ наразі обговорюють можливість перенесення обов’язкової реєстрації платником ПДВ для ФОП із доходом понад 4 млн грн на 2027 рік. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше називала цю ідею "неконструктивною" через її високу соціальну сенситивність та відсутність підтримки у парламенті.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Національної стратегії доходів до 2030 року. А Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала Кабмін та парламент знайти справедливі рішення для боротьби зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування (ССО), які не передбачали б підвищення навантаження на прозорий бізнес.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Верховна Рада не готова зараз підтримати законопроєкт від уряду про запровадження ПДВ для ФОП, прийняття якого є умовою співпраці з МВФ, і просить додаткових розрахунків та пояснень.

Пакет допомоги від ЄС обсягом EUR90 млрд на 2026–2027 роки складається з приблизно EUR60 млрд на оборонну підтримку та EUR30 млрд на макрофінансову допомогу і програму Ukraine Facility. Нові податкові умови не поширюватимуться на військову складову пакета. Перші виплати в межах цієї програми очікуються до кінця другого кварталу 2026 року після зняття вето Угорщини та внесення змін до фінансових рамок ЄС.