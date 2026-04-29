Інтерфакс-Україна
Економіка
14:45 29.04.2026

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

Європейський Союз вивчає можливість запровадження суворіших вимог для надання Україні позики обсягом EUR90 млрд. Зокрема, виплата частини коштів може бути поставлена в залежність від впровадження податкових змін для бізнесу, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, обговорення в Європейській комісії стосуються EUR8,4 млрд макрофінансової допомоги, запланованої на поточний рік. Йдеться про вимогу запровадити 20% ПДВ для підприємців на спрощеній системі оподаткування, річний дохід яких перевищує 4 млн грн. Наразі такі суб’єкти господарювання сплачують 5% від виторгу.

Джерела Bloomberg зазначають, що позиція Брюсселя збігається з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), який також наполягає на реформуванні пільгового податкового режиму. Партнери України та Міністерство фінансів України аргументують необхідність змін тим, що нинішня система вимиває кошти з воєнного бюджету, спотворює конкуренцію та сприяє розширенню тіньової економіки. За оцінками Мінфіну, цей крок міг би залучати понад 40 млрд грн до бюджету щороку.

У Єврокомісії виданню підтвердили, що інституція працює над фіналізацією меморандуму про взаєморозуміння, який визначить умови фінансування, а також координує порядок денний реформ із МВФ задля зміцнення української економіки та її інтеграції до ЄС.

Водночас українські урядовці намагаються переконати партнерів відтермінувати ці непопулярні заходи.

Як повідомлялося, Кабмін та МВФ наразі обговорюють можливість перенесення обов’язкової реєстрації платником ПДВ для ФОП із доходом понад 4 млн грн на 2027 рік. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше називала цю ідею "неконструктивною" через її високу соціальну сенситивність та відсутність підтримки у парламенті.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Національної стратегії доходів до 2030 року. А Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала Кабмін та парламент знайти справедливі рішення для боротьби зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування (ССО), які не передбачали б підвищення навантаження на прозорий бізнес.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Верховна Рада не готова зараз підтримати законопроєкт від уряду про запровадження ПДВ для ФОП, прийняття якого є умовою співпраці з МВФ, і просить додаткових розрахунків та пояснень.

Пакет допомоги від ЄС обсягом EUR90 млрд на 2026–2027 роки складається з приблизно EUR60 млрд на оборонну підтримку та EUR30 млрд на макрофінансову допомогу і програму Ukraine Facility. Нові податкові умови не поширюватимуться на військову складову пакета. Перші виплати в межах цієї програми очікуються до кінця другого кварталу 2026 року після зняття вето Угорщини та внесення змін до фінансових рамок ЄС.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 28.04.2026
Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

14:27 26.04.2026
Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

13:41 26.04.2026
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

20:41 24.04.2026
Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

19:44 24.04.2026
РФ отруює європейські суспільства антиукраїнською дезінформацією – депутатка Європарламенту Грегорова

РФ отруює європейські суспільства антиукраїнською дезінформацією – депутатка Європарламенту Грегорова

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв про пошкодження або знищення інфраструктури – ОП

Рада прийняла законопроєкт щодо розморозки проєкту Музею Небесної Сотні

"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

"Київміськбуд" оновив наглядову раду

Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Україна повертатиме кошти Ukraine Support Loan після виплати репарацій Росією, проте конкретні терміни документом не визначені - Мінфін

ФДМУ розглядає публічно-приватне партнерство щодо палацу графів Шенборнів на Закарпатті

Технологія швидкомонтованого будівництва може стати ключовим інструментом відновлення в Україні – дослідження

