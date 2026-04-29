Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв про пошкодження або знищення інфраструктури – ОП

Представники бізнесу та держави з середи, 29 квітня, можуть подавати заяви до п’яти нових категорій Міжнародного реєстру збитків, завданних агресією РФ проти України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Йдеться про п’ять нових категорій, що стосуються пошкодження або знищення критичної і не критичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів", – йдеться у повідомленні, яке було опубліковано на сайті президента.

Заяви можна подати через вебпортал "Дія" для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми чи форми власності.

Крім того, передбачені окремі категорії для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

"Це важливий і давно очікуваний крок. Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо компенсацій", – сказала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення можна подавати у категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури.

"Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не лише активів, а й втрачений внаслідок цього можливий прибуток чи повну втрату бізнесу", – зазначається у повідомлення.

Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії була підписана у грудні 2025 року.

Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування. Станом на сьогодні до реєстру надійшло близько 150 тис. заяв.