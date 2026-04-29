12:14 29.04.2026

"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

ДП "Ліси України" розпочало сезон догляду за лісовими культурами і запланувало на 2026 рік проведення робіт на площі 107 тис. га, повідомила пресслужба підприємства в Facebook.

У держпідприємстві зазначили, що наразі весняна лісокультурна кампанія перебуває на етапі завершення: ліс висаджено на площі понад 11 тис. га, що становить 95% від плану, для чого використано понад 70 млн сіянців.

"Висадити ліс – лише перший крок. Догляди тривають протягом усього вегетаційного періоду, у середньому 3-4 рази на рік на одній ділянці. Найраніше роботи стартували у Південній, Східній, Центральній, Подільській та Слобожанській філіях, де лісівники вже обробили понад 500 гектарів", – розповіли в "Лісах України".

Держпідприємство у 2026 році має намір зробити акцент на механізації процесів: понад 80% робіт виконується із застосуванням спецтехніки (культиваторів, мульчерів та дискових борін). Це дозволяє пришвидшити обробку міжрядь для розпушення ґрунту та знищення бур’янів, що критично для приживлюваності молодих дерев.

"Щоб виконувати ці роботи вчасно, підприємство поступово оновлює технічний парк. Протягом року ДП "Ліси України" планує замінити понад 200 одиниць застарілого обладнання", – додали у пресслужбі.

ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи. Підприємство відповідає за охорону, захист, раціональне використання та відтворення лісового фонду країни.

Як повідомлялося, ДП "Ліси України" у 2026 році реалізує масштабну інвестиційну програму обсягом 4,1 млрд грн. Програма передбачає заміну радянської бази 80-90-х років випуску сучасними машинами європейського зразка. Зокрема, до середини літа 2026 року Карпатська філія отримає 11 сучасних трелювальних тракторів (скідерів) словацького виробництва для роботи в гірських умовах. Загалом за рік підприємство планує закупити понад 200 одиниць спецтехніки, серед яких харвестери та енергоефективні трактори для лісовідновлення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

17:28 28.04.2026
ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

15:34 27.04.2026
Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

18:22 24.04.2026
Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

16:28 23.04.2026
Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

12:06 15.04.2026
"McDonald’s Юкрейн" додав до меню страви з 8 країн

"McDonald’s Юкрейн" додав до меню страви з 8 країн

17:18 07.04.2026
"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

10:40 06.04.2026
"Ліси України" у квітні відновлять будівництво 25 доріг, що дасть змогу знизити собівартість заготівлі на 20%

"Ліси України" у квітні відновлять будівництво 25 доріг, що дасть змогу знизити собівартість заготівлі на 20%

12:57 01.04.2026
Підприємці отримають перші у 2026р. 20,8 млн грн компенсації за придбану українську промтехніку – Мінекономіки

Підприємці отримають перші у 2026р. 20,8 млн грн компенсації за придбану українську промтехніку – Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Рада прийняла законопроєкт щодо розморозки проєкту Музею Небесної Сотні

"Київміськбуд" оновив наглядову раду

Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Україна повертатиме кошти Ukraine Support Loan після виплати репарацій Росією, проте конкретні терміни документом не визначені - Мінфін

ФДМУ розглядає публічно-приватне партнерство щодо палацу графів Шенборнів на Закарпатті

Технологія швидкомонтованого будівництва може стати ключовим інструментом відновлення в Україні – дослідження

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Brent помірно дорожчає, торгується близько $111,5 за барель

