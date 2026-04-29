"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

ДП "Ліси України" розпочало сезон догляду за лісовими культурами і запланувало на 2026 рік проведення робіт на площі 107 тис. га, повідомила пресслужба підприємства в Facebook.

У держпідприємстві зазначили, що наразі весняна лісокультурна кампанія перебуває на етапі завершення: ліс висаджено на площі понад 11 тис. га, що становить 95% від плану, для чого використано понад 70 млн сіянців.

"Висадити ліс – лише перший крок. Догляди тривають протягом усього вегетаційного періоду, у середньому 3-4 рази на рік на одній ділянці. Найраніше роботи стартували у Південній, Східній, Центральній, Подільській та Слобожанській філіях, де лісівники вже обробили понад 500 гектарів", – розповіли в "Лісах України".

Держпідприємство у 2026 році має намір зробити акцент на механізації процесів: понад 80% робіт виконується із застосуванням спецтехніки (культиваторів, мульчерів та дискових борін). Це дозволяє пришвидшити обробку міжрядь для розпушення ґрунту та знищення бур’янів, що критично для приживлюваності молодих дерев.

"Щоб виконувати ці роботи вчасно, підприємство поступово оновлює технічний парк. Протягом року ДП "Ліси України" планує замінити понад 200 одиниць застарілого обладнання", – додали у пресслужбі.

ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи. Підприємство відповідає за охорону, захист, раціональне використання та відтворення лісового фонду країни.

Як повідомлялося, ДП "Ліси України" у 2026 році реалізує масштабну інвестиційну програму обсягом 4,1 млрд грн. Програма передбачає заміну радянської бази 80-90-х років випуску сучасними машинами європейського зразка. Зокрема, до середини літа 2026 року Карпатська філія отримає 11 сучасних трелювальних тракторів (скідерів) словацького виробництва для роботи в гірських умовах. Загалом за рік підприємство планує закупити понад 200 одиниць спецтехніки, серед яких харвестери та енергоефективні трактори для лісовідновлення.