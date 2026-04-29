12:05 29.04.2026

"Київміськбуд" оновив наглядову раду

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" оновило наглядову раду на загальних зборах акціонерів 21 квітня, повідомляє пресслужба компанії.

До складу увійшли представники територіальної громади Києва Петро Пантелеєв, Володимир Бондаренко, Андрій Гудзь, Олександр Міщенко та Всеволод Комарницький.

Найближчим часом відбудеться перше засідання, де оберуть голову.

"Це важливий крок для стабілізації роботи товариства. Відновлено будівництво об’єктів з високим ступенем готовності. Пріоритет - завершення робіт на всіх майданчиках", - зазначив голова правління Валерій Засуцький.

За його словами, оновлена наглядова рада дозволяє зосередити ресурси на завершенні будівництва.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м. Забудовник почав відновлення робіт з березня 2026 р на ряді майданчиків, зокрема "Поділ Град", "Гвардійський", "Райдужний", Freedom , "Оберіг-2", Twin House, "Урлівський-1", на червень анонсовано відновлення робіт на ЖК "Абрикосовий", продовжилося також виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами у ЖК "Mirax" та "Медовий".

Київська міськрада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" для стабілізації його фінансового становища шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.

15:05 16.04.2026
Київміськбуд повідомив про хід робіт на будівельних майданчиках

13:51 14.04.2026
