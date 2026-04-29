Інтерфакс-Україна
Економіка
12:04 29.04.2026

Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

Розблокування Миколаївського портового вузла дозволить скоротити логістичні витрати на експорті зернових та олійних культур щонайменше на $5 на тонні, повідомив CEO ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) Андрій Вадатурський на засіданні стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки" в Києві.

Він наголосив, що морська безпека сьогодні є базовою умовою функціонування української економіки.

"Близько 90% українського експорту залежить від морської логістики, тому контроль над морськими маршрутами є не лише питанням оборони, а й прямою умовою функціонування економіки. Ключовим практичним рішенням компанія вважає розблокування Миколаївського портового вузла", – процитувала пресслужба зернотрейдера виступ Вадатурського.

Очільник "Нібулону" нагадав, що до повномасштабного вторгнення щорічний вантажообіг миколаївських портів перевищував 30 млн тонн. Наразі відновлення роботи цього напряму є критичним для підтримки економічної активності та відновлення інфраструктури.

Засідання групи відбулося за ініціативи начальника ГУР МО Кирила Буданова. Формат передбачає координацію зусиль держави, міжнародних партнерів та великого бізнесу навколо рішень, що забезпечують стабільність управління та збереження людського потенціалу в умовах війни.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. Крім 23 елеваторних комплексів, "Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. У воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення.

Компанія також активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. "Нібулон" є сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Теги: #ціни #зерно #нібулон

10:36 29.04.2026
Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

16:41 28.04.2026
СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

16:17 28.04.2026
Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

14:58 28.04.2026
Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

12:49 28.04.2026
Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

03:17 28.04.2026
Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

15:16 25.04.2026
Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець

17:05 24.04.2026
Видавці прогнозують зростання цін на нонфікшн, дитячі та повноколірні видання

12:12 24.04.2026
АМКУ рекомендував операторам мереж АЗК встановлювати ціни на пальне на підставі об'єктивних економічних факторів

