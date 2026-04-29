Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

Розблокування Миколаївського портового вузла дозволить скоротити логістичні витрати на експорті зернових та олійних культур щонайменше на $5 на тонні, повідомив CEO ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) Андрій Вадатурський на засіданні стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки" в Києві.

Він наголосив, що морська безпека сьогодні є базовою умовою функціонування української економіки.

"Близько 90% українського експорту залежить від морської логістики, тому контроль над морськими маршрутами є не лише питанням оборони, а й прямою умовою функціонування економіки. Ключовим практичним рішенням компанія вважає розблокування Миколаївського портового вузла", – процитувала пресслужба зернотрейдера виступ Вадатурського.

Очільник "Нібулону" нагадав, що до повномасштабного вторгнення щорічний вантажообіг миколаївських портів перевищував 30 млн тонн. Наразі відновлення роботи цього напряму є критичним для підтримки економічної активності та відновлення інфраструктури.

Засідання групи відбулося за ініціативи начальника ГУР МО Кирила Буданова. Формат передбачає координацію зусиль держави, міжнародних партнерів та великого бізнесу навколо рішень, що забезпечують стабільність управління та збереження людського потенціалу в умовах війни.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. Крім 23 елеваторних комплексів, "Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. У воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення.

Компанія також активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. "Нібулон" є сертифікованим оператором протимінної діяльності.