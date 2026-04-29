БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило конкурси на 261 вакантну посаду та запровадило програму шестимісячного стажування для молоді на посадах державної служби із перспективою кар’єри на посаді детектива, повідомляє директор відомства Олександр Цивінський.

За його словами, бюро шукає детективів, аналітиків, юристів, фахівців із кібербезпеки, внутрішнього контролю, HR та комунікаційників. Крім досвідчених фахівців, БЕБ орієнтується на залучення студентів та випускників.

"Запровадили можливість 6-місячного стажування на посадах державної служби із перспективою продовження кар’єри на посаді детектива. Це практичний досвід і реальний старт професійного шляху", - зазначив Цивінський у Facebook.

Він додав, що інформацію про кар’єрні можливості вже презентували студентам провідних закладів вищої освіти Львова, зокрема Національного університету "Львівська політехніка", ЛНУ ім. Івана Франка, УКУ та Львівського державного університету внутрішніх справ.

Наразі Бюро продовжує активне кадрове доукомплектування для посилення аналітичної та правоохоронної складових своєї діяльності.