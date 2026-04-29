11:58 29.04.2026

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський
Фото: https://esbu.gov.ua/

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило конкурси на 261 вакантну посаду та запровадило програму шестимісячного стажування для молоді на посадах державної служби із перспективою кар’єри на посаді детектива, повідомляє директор відомства Олександр Цивінський.

За його словами, бюро шукає детективів, аналітиків, юристів, фахівців із кібербезпеки, внутрішнього контролю, HR та комунікаційників. Крім досвідчених фахівців, БЕБ орієнтується на залучення студентів та випускників.

"Запровадили можливість 6-місячного стажування на посадах державної служби із перспективою продовження кар’єри на посаді детектива. Це практичний досвід і реальний старт професійного шляху", - зазначив Цивінський у Facebook.

Він додав, що інформацію про кар’єрні можливості вже презентували студентам провідних закладів вищої освіти Львова, зокрема Національного університету "Львівська політехніка", ЛНУ ім. Івана Франка, УКУ та Львівського державного університету внутрішніх справ.

Наразі Бюро продовжує активне кадрове доукомплектування для посилення аналітичної та правоохоронної складових своєї діяльності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 28.04.2026
БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

19:40 25.04.2026
Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

17:23 22.04.2026
БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

23:18 17.04.2026
Оголошено переможців першої Української джазової премії

Оголошено переможців першої Української джазової премії

09:57 13.04.2026
БЕБ вилучило продукцію для вейпінгу на 30 млн грн у мережі магазинів у Києві та області

БЕБ вилучило продукцію для вейпінгу на 30 млн грн у мережі магазинів у Києві та області

08:53 12.04.2026
Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

19:48 10.04.2026
БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

17:07 08.04.2026
Студенти відтепер купуватимуть пільгові квитки на приміські поїзди та City Express у застосунку УЗ

Студенти відтепер купуватимуть пільгові квитки на приміські поїзди та City Express у застосунку УЗ

