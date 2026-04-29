Інтерфакс-Україна
Економіка
11:23 29.04.2026

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Одеська мережа магазинів "біля дому" "Точка" за підсумками 2025 року наростила виторг до 2,7 млрд грн і планує до кінця 2032 року відкрити ще близько 100 торговельних об’єктів, повідомило галузеве видання Retailers.ua.

За даними видання, мережа демонструє стабільні фінансові показники: якщо у 2023 році виторг склав 2,5 млрд грн, то у 2024 році він дещо знизився до 2,3 млрд грн, а вже у 2025 році продемонстрував зростання. При цьому компанія розвивається без залучення кредитів, використовує лише власний прибуток, який у 2025 році становив 29,8 млн грн проти 33,7 млн грн у 2024 році.

Наразі мережа налічує 80 маркетів в Одеській і Миколаївській областях. Усі вони працюють на орендованих площах. У планах на 2026 рік – запуск семи нових магазинів, зокрема у Рені, Окнах і Дачному, а також реновація трьох наявних точок.

"Ми й надалі розвиваємо формат "біля дому’ – для нас важливо перебувати поруч і бути зручними для клієнта. До кінця 2032 року компанія готується запустити ще близько 100 магазинів і поступово виходитиме за межі Одеської області у напрямку центральної України", – зазначили у пресслужбі ритейлера.

В асортиментній стратегії компанія фокусується на продуктах щоденного попиту, кулінарії та категоріях "фреш". У мережі зауважують, що в окремих маркетах готова їжа за прибутковістю вже випереджає базовий кошик.

"Точка" у 2026 році також має намір розширити власне виробництво та лінійку товарів під власними торговими марками (ВТМ).

Компанія для забезпечення енергонезалежності обладнала всі магазини генераторами, а з другої половини 2025 року почала встановлювати на дахах маркетів сонячні електростанції (СЕС). Це дозволяє підтримувати роботу холодильних систем і мінімізувати списання продукції під час вимкнень світла.

Мережа "Точка" присутня на ринку з 2012 року. В асортименті представлені продукти харчування та непродовольчі товари. Програма лояльності компанії "Бонусний кошик" забезпечує понад 1000 акційних пропозицій щодня.

