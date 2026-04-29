Інтерфакс-Україна
Економіка
11:05 29.04.2026

Україна повертатиме кошти Ukraine Support Loan після виплати репарацій Росією, проте конкретні терміни документом не визначені - Мінфін

Україна повертатиме кошти Ukraine Support Loan після виплати репарацій Росією, проте конкретні терміни документом не визначені - Мінфін

Умови повернення пакета допомоги Ukraine Support Loan обсягом EUR90 млрд передбачають, що Україна розпочне погашення боргу лише після виплати Росією репарацій за завдані війною збитки, повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Згідно з наданою Мінфіном інформацією агентству "Інтерфакс-Україна", в разі відсутності російських репарацій Європейський Союз залишає за собою право використати для погашення цього боргу заморожені російські активи. У відомстві додали, що документи Єврокомісії не містять конкретного терміну погашення позики, а Україна не матиме зобов’язань щодо її повернення, якщо РФ не компенсує завдані збитки.

Наразі сторони продовжують технічні консультації щодо кількості та обсягів траншів. Спрямування бюджетної частини коштів буде пов’язане з виконанням Україною визначених умов, що може впливати на розмір окремих виплат.

Як повідомлялося, Рада ЄС остаточно погодила Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки, що став другим випадком масштабного спільного боргу блоку після пандемії. Загальний обсяг допомоги розподілено на військову підтримку (EUR60 млрд) та бюджетну стабільність (30 млрд євро).

У 2026 році Україна очікує отримати EUR45 млрд, з яких EUR28,3 млрд буде спрямовано на оборонні потреби, а EUR16,7 млрд - на соціальну та макрофінансову підтримку. Перші надходження коштів, залучених ЄС на ринках капіталу під гарантії власного бюджету, очікуються вже у травні-червні цього року. Бюджетна частина фінансування буде надана двома рівними частинами: EUR8,35 млрд у вигляді макрофінансової допомоги та EUR8,35 млрд євро через Ukraine Facility.

Наразі Україна та ЄС продовжують технічні консультації щодо кількості та обсягів траншів. У Мінфіні зауважують, що спрямування коштів бюджетної підтримки пов’язане з виконанням визначених умов, що також може впливати на розмір окремих виплат.

Запуск інструменту став можливим після внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС та розблокування Угорщиною фінансових рішень після відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" 22 квітня. За оцінками Мінфіну, цей кредит стане ключовим для покриття зовнішньої потреби бюджету, яка у 2026 році складає $52 млрд.

Теги: #eur90_млрд #ukraine_support_loan #репарації

