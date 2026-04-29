10:57 29.04.2026

ФДМУ розглядає публічно-приватне партнерство щодо палацу графів Шенборнів на Закарпатті

Фонд державного майна України розглядає можливість публічно-приватного партнерства (ППП) щодо активів, які не підлягають приватизації, зокрема палацу графів Шенборнів у с. Карпати (Закарпатська обл.).

"Палац графів Шенборнів – це недовикористаний актив, який через ППП трансформується у прибутковий туристичний об’єкт національного значення", – йдеться у презентації ФДМУ, присвяченій першим 100 дням роботи нового керівника Дмитра Наталухи.

Згідно з пропозицією ФДМУ, обсяг інвестицій у проєкт реставрації та комерціалізації палацу оцінюється у 200-400 млн грн. Термін реалізації – 2-4 роки, окупності – 8-12 років. Річний дохід після запуску туристичної локації прогнозується на рівні 40-80 млн грн. Очікувана відвідуваність палацу – до 150 тис. осіб на рік.

Комерціалізація палацу дозволить створити 100-180 нових робочих місць та сприятиме розвитку малого бізнесу в регіоні, зазначив Фонд.

Крім того, реалізація проєкту ППП забезпечить ефективне приватне управління активом, мінімізує бюджетні витрати на його утримання і допоможе зберегти об’єкт культурної спадщини.

За даними ФДМУ, палац графів Шенборнів є пам’яткою архітектури національного значення. Його площа – 2,9 тис. кв. м. Право власності на актив зареєстровано за державою в особі Фонду 23 квітня 2023 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 28.04.2026
ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

10:49 28.04.2026
ФДМУ планує продаж ОПЗ на липень-серпень, Ocean Plaza – на вересень-жовтень та МГЗ – на листопад-грудень

12:32 02.03.2026
Міненерго передасть ФДМУ західноукраїнські вугільні підприємства, а громадам - майно неперспективних шахт

18:26 19.02.2026
НАБУ і САП повідомили про підозри чотирьом особам у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою ФДМУ

16:37 06.02.2026
Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

20:43 08.01.2026
ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

19:38 17.09.2025
ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

19:07 17.03.2025
ФДМУ спрямував 1,2 млрд грн від управління ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

16:07 04.10.2024
Завершено слідство у справі злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ - НАБУ

17:45 21.05.2024
ФДМУ вперше реалізував через "Прозорро.Продажі" конфісковане майно підсанкційних осіб – квартири Шелкова та Сальдо

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Україна повертатиме кошти Ukraine Support Loan після виплати репарацій Росією, проте конкретні терміни документом не визначені - Мінфін

Технологія швидкомонтованого будівництва може стати ключовим інструментом відновлення в Україні – дослідження

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Brent помірно дорожчає, торгується близько $111,5 за барель

"Чорноморка" у 2026р відкриє 17 ресторанів у Європі, у 2027р планує зростання бізнесу на 70%

"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

