ФДМУ розглядає публічно-приватне партнерство щодо палацу графів Шенборнів на Закарпатті

Фонд державного майна України розглядає можливість публічно-приватного партнерства (ППП) щодо активів, які не підлягають приватизації, зокрема палацу графів Шенборнів у с. Карпати (Закарпатська обл.).

"Палац графів Шенборнів – це недовикористаний актив, який через ППП трансформується у прибутковий туристичний об’єкт національного значення", – йдеться у презентації ФДМУ, присвяченій першим 100 дням роботи нового керівника Дмитра Наталухи.

Згідно з пропозицією ФДМУ, обсяг інвестицій у проєкт реставрації та комерціалізації палацу оцінюється у 200-400 млн грн. Термін реалізації – 2-4 роки, окупності – 8-12 років. Річний дохід після запуску туристичної локації прогнозується на рівні 40-80 млн грн. Очікувана відвідуваність палацу – до 150 тис. осіб на рік.

Комерціалізація палацу дозволить створити 100-180 нових робочих місць та сприятиме розвитку малого бізнесу в регіоні, зазначив Фонд.

Крім того, реалізація проєкту ППП забезпечить ефективне приватне управління активом, мінімізує бюджетні витрати на його утримання і допоможе зберегти об’єкт культурної спадщини.

За даними ФДМУ, палац графів Шенборнів є пам’яткою архітектури національного значення. Його площа – 2,9 тис. кв. м. Право власності на актив зареєстровано за державою в особі Фонду 23 квітня 2023 року.