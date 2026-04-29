Технологія швидкомонтованого будівництва може стати ключовим інструментом відновлення в Україні – дослідження

В умовах масштабних руйнувань інфраструктури та житлового фонду внаслідок військової агресії використання технологій швидкомонтованого будівництва є одним із одним з ключових інструментів відновлення України.

Як зазначається в дослідженні ринку швидкомонтованого будівництва в Україні, проведеному спільно Helvetas і Housing Institute, аналіз галузі виявив як значні перспективи, так і суттєві бар’єри для її розвитку. Будівельний сектор України демонструє відновлення після критичного спаду 2022 року, коли обсяги будівельних робіт скоротились на 56%. Технології швидкомонтованого будівництва набувають особливої актуальності завдяки скороченим термінам реалізації, енергоефективності, мобільності конструкцій та зниженій залежності від логістичних і сезонних факторів.

В Україні діє понад 300 підприємств у сфері швидкомонтованого будівництва, близько 3% з яких мають іноземні інвестиції. Основу ринку складають збірні будівлі на металевому та дерев’яному каркасах, а також модульні рішення.

Більшість із операторів ринку розташовані в Київський (142 юридичні особи), Львівській. (27), Одеській (17), Дніпропетровській (17) та Харківській (15) областях. Будівництво за технологією швидкомонтованого виробництва є основною діяльністю для 77% виробників, 23% – це компанії, які є виробниками будівельної продукції і основні зусилля витрачають на її збут, а не на будівництво будівель.

При цьому оператори західних областей України більше сфокусовані на виробництві будинків на основі дерев’яних конструкцій у приватному житловому секторі, а також виробництві/будівництві об’єктів готельної інфраструктури. Компанії центральної та східної частини країни працюють з різними технологіями та реалізовують об’єкти різного призначення й обсягів.

Дослідження зафіксувало значну долю тіньової економіки: в сегменті модульного виробництва оператори ринку оцінюють в 30%, в секторі каркасного будівництва оцінюється до 80% (впливає специфіка технології, за якою будуються приватні об’єкти, готівкові розрахунки).

Експорт модульних будинків з України значно переважає імпорт, що свідчить про конкурентоспроможність вітчизняних виробників на міжнародному ринку. Основними напрямками експорту є країни ЄС: Норвегія, Нідерланди, Німеччина.

На ринку простежується тенденція до впровадження екологічних технологій, зокрема використання конопляних та солом’яних утеплювачів, CLT-панелей, а також інтеграції принципів циркулярної економіки.

Компанії, які працюють з виготовленням збірних та модульних будівель на основі дерев’яного каркасу, повідомили про зменшення замовлень в 2022 році до 70%, тоді дохід компаній забезпечили об’єкти, які були профінансовані в 2021 році. У 2023 році компанії почали виходити на рівень 50% відносно 2021 року, у 2024 році почав змінювати ринковий ландшафт за рахунок замовлень від міжнародних організацій, наприклад тендер на 3 тис модульних будинків, організований УВКБ ООН. В цілому саме завдання забезпечення житлом ВПО стало драйвером збільшення виробництва модульних будівель.

Популярною площею житлового будинку за каркасною технологією вважається 80-100 кв. м, модульною – 30-40 кв. м.

Водночас розвиток технологій швидкомонтованого будівництва стримується низкою системних проблем, зокрема, правовою невизначеністю статусу такого житла (об’єкти швидкомонтованого будівництва найчастіше визнаються тимчасовими спорудами або будівельними виробами в межах чинного законодавства та не вводяться в експлуатацію як об’єкти нерухомого майна). В дослідженні рекомендується врегулювати цей статус, а також розробити та закріпити в законодавстві термінологію, пов’язану зі швидкомонтованим будівництвом, розробити та впровадити оновлену класифікацію технологій з відповідними кодами продукції.