Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Китай з травня відновить експорт бензину, дизельного та авіапалива, пише Financial Times з посиланням на джерела.

За їхніми словами, великі нафтові держкомпанії подали заявки на отримання дозволів на експорт пального наступного місяця.

Керівництво КНР вважає, що внутрішні потреби в пальному стабільні й країна може відновити експорт, заявив газеті працівник нафтової держкомпанії.

Пекін хоче постачати переважно авіапаливо азійським країнам, запаси яких є на небезпечно низькому рівні, а також деякі обсяги бензину й дизельного палива, сказало знайоме з експортними планами джерело.

Китайська влада заборонила вивозити паливо на початку конфлікту на Близькому Сході для захисту внутрішнього ринку.

За даними Kpler, до війни Китай експортував майже 800 тис. барелів паливних нафтопродуктів на добу. У квітні цей показник скоротився приблизно вдвічі.