09:12 29.04.2026

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Китай з травня відновить експорт бензину, дизельного та авіапалива, пише Financial Times з посиланням на джерела.

За їхніми словами, великі нафтові держкомпанії подали заявки на отримання дозволів на експорт пального наступного місяця.

Керівництво КНР вважає, що внутрішні потреби в пальному стабільні й країна може відновити експорт, заявив газеті працівник нафтової держкомпанії.

Пекін хоче постачати переважно авіапаливо азійським країнам, запаси яких є на небезпечно низькому рівні, а також деякі обсяги бензину й дизельного палива, сказало знайоме з експортними планами джерело.

Китайська влада заборонила вивозити паливо на початку конфлікту на Близькому Сході для захисту внутрішнього ринку.

За даними Kpler, до війни Китай експортував майже 800 тис. барелів паливних нафтопродуктів на добу. У квітні цей показник скоротився приблизно вдвічі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 28.04.2026
Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

23:14 27.04.2026
Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

16:10 24.04.2026
Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

11:27 23.04.2026
Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

20:01 21.04.2026
Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Технологія швидкомонтованого будівництва може стати ключовим інструментом відновлення в Україні – дослідження

Brent помірно дорожчає, торгується близько $111,5 за барель

"Чорноморка" у 2026р відкриє 17 ресторанів у Європі, у 2027р планує зростання бізнесу на 70%

"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

Нафта залишається в значному плюсі, Brent торгується близько $111,4 за барель

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

