Інтерфакс-Україна
Економіка
08:50 29.04.2026

Brent помірно дорожчає, торгується близько $111,5 за барель

2 хв читати
Нафта марки Brent помірно дорожчає, тоді як вартість WTI знижується вранці в середу.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:09 кч становить $111,51 за барель, що на $0,25 (0,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $3,03 (2,8%), до $111,26 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,18 (0,18%), до $99,75 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $3,56 (3,7%), до $99,93 за барель.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході. Спроби врегулювання американсько-іранського конфлікту зайшли в глухий кут. Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до затяжної блокади Ірану, написала The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Останніми тижнями Трамп висловлювався на підтримку посилення тиску на економіку Ісламської республіки за рахунок недопущення виходу суден з іранських портів. На думку американського президента, альтернативні варіанти - відновлення бомбардувань або відмова від конфлікту - несуть для Вашингтона більше ризиків.

Продовження блокади Ормузької протоки погіршить ситуацію з поставками нафти і буде підштовхувати ціни до подальшого зростання, вважає аналітик Haitong Futures Ян Ань.

Тим часом влада Об'єднаних Арабських Еміратів напередодні оголосила про намір вийти з 1 травня з організації ОПЕК і угоди ОПЕК+. В офіційній заяві наголошується, що це рішення ухвалено в результаті "всебічного перегляду виробничої політики" і засноване на "прихильності ефективному сприянню задоволенню нагальних потреб ринку".

Вихід ОАЕ з альянсу дасть змогу цій країні видобувати більше нафти, ніж передбачено поточними квотами ОПЕК, зазначає WSJ.

На думку аналітика IG Алекса Рудольфа, рішення ОАЕ "може підірвати згуртованість групи, створити внутрішній хаос і послабити здатність членів ОПЕК+ координувати позиції щодо питань видобутку нафти і геополітики".

Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 1,79 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання на 300 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти, більш важливі для ринку, будуть опубліковані в середу, о 17:30 кч.

 

 

Теги: #нафта #ціна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА