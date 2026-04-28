"Чорноморка" у 2026р відкриє 17 ресторанів у Європі, у 2027р планує зростання бізнесу на 70%

Мережа ресторанів морепродуктів "Чорноморка" за підсумками 2025 року збільшила доходи на 27% попри падіння відвідуваності взимку майже вдвічі через блекаути, повідомила співвласниця компанії Ольга Копилова в інтерв’ю виданню Delo.ua.

"Станом на квітень цього року у нас у мережі 51 ресторан, 35 із них – в Україні. Доходи зросли на 27%. Але ми пережили надзвичайно нелегку зиму. Ми вибралися, хоча це було дуже важко", – зазначила вона.

За словами Копилової, зростання показників забезпечило відкриття 11 нових закладів: п’яти в Україні (Київ, Біла Церква, Луцьк) та шести за кордоном – у Польщі, Чехії, Литві та Молдові.

Компанія також інвестувала близько EUR1 млн у власну ферму в Хорватії, де в партнерстві з місцевим фермером вирощує мідії, сібас і дорадо. Очікується, що цей проєкт вийде на окупність за два роки.

Окрему увагу мережа приділяє власному виробництву мідій, щоб компенсувати втрату вилову в Одеській області, який до повномасштабного вторгнення становив 15-20 тонн щороку. Цьогоріч хорватська ферма має виробити 25 тонн мідій, проте стратегічна мета компанії – 300 тонн мідій на рік. Біля ферми планують відкрити ресторан із дегустаціями та екскурсіями.

Щодо ринку устриць, Копилова підкреслила, що мережа фактично сформувала культуру їх споживання і пропонує від 7 до 12 сортів делікатесу. В Україні ринок споживання устриць із 2014 року збільшився у 12 разів – до 17-18 млн штук у 2025 році. Аналогічна тенденція спостерігається в Польщі, де продажі з 2022 року зросли вчетверо – до 20 млн штук, та в Молдові, де ринок зріс втричі.

"Чорноморка" у 2026 році планує відкрити близько 17 ресторанів у Польщі та Європі, а також запровадити продаж лобстерів та восьминогів за цінами на 20% нижчими за ринкові. Водночас мережа наразі не планує вихід на ринок Німеччини, оскільки досвід роботи у Відні показав, що австрійські та німецькі клієнти "планують відвідування ресторану за місяць" і не схильні до емоційних покупок.

Компанія на 2027 рік запланувала масштабне "зростання бізнесу на 70%" за рахунок нових обсягів і притоку клієнтів.

Як повідомлялося, у березні 2026 року "Чорноморка" відкрила свій перший заклад у Бухаресті (Румунія) в ТРЦ Unirea на 100 посадкових місць, а також нове бістро у Варшаві (Польща). Станом на березень 2026 року, мережа налічує 40 закладів в Україні, Молдові, Словаччині, Чехії, Польщі та Литві.