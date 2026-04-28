"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

"Укрзалізниця", яка у січні цього року пропустили сплату $45 млн відсотків за єврооблігаціями 2026 та 2028 років перебуває в конструктивному діалозі з кредиторами, хоча перші обмежені переговори на початку квітня завершилися безрезультатно, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Нас чують кредитори, вони також сформували свій комітет кредиторів… Ми в постійному діалозі. Є радники – юридичні радники, фінансові радники: вони весь час спілкуються в організованому форматі", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в вівторок в Києві у кулуарах підписання компанією грантових угод з ЄС та ЄБРР на EUR54 млн.

Перцовський зазначив, що деталі цього діалогу не може розголошувати.

"Але для нас дуже важливо, щоб не просто для галочки реструктуризувати борг, а реструктуризувати його на тих умовах, які для нашої компанії довгостроково будуть прийнятні: це мають бути підйомні фінансові витрати, бо якщо це не стала реструктуризація, а щось, що тільки на рік-два дає передишку, це означає, що ця проблема не вирішиться", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Він нагадав, що наразі компанія працює в умовах суттєвого падіння обсягів перевезень та зростання цін на енергоносії, саме тому фінансові витрати мають бути реалістичними та давати можливість компанії "дихати".

Перцовський констатував, що поки цього консенсусу із власниками єврооблігацій компанія не знайшла.

Серед запропонованих власникам єврооблігацій під час попередніх обмежених переговорів голова правління звернув увагу на певні механізми, які надають кредиторам можливість брати участь в успіху компанії, бо певні виплати прив’язані саме до відновлення вантажного обсягу.

"Щоб це було реалістично: якщо справи будуть йти краще, відповідно й покращиться їхня фінансова позиція", – зазначив Перцовський.

Як повідомлялося, в січні 2025 року "Укрзалізниця" капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,2 млн та $351,9 млн.

У січні цього року компанія відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня, та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов’язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на фоні зменшення їх обсягу, яке у 2025 році складе близько 17%, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

Згідно з презентацією у 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн склала бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.

"Укрзалізниця" з 1 по 8 квітня провела обмежені переговори з членами ad hoc групи (AHG) власників її єврооблігацій, в ході яких представила свою пропозицію щодо їх реструктуризації, але поки безрезультатно. До компанії приєдналися її юридичні радники Clifford Chance LLP та Sayenko Kharenko, а також її фінансові радники Rothschild & Cie та FinPoint LLC, тоді як до обмежених власників облігацій – юридичні радники AHG Hogan Lovells International LLP.

Як йшлося у презентації реструктуризації, "Укрзалізниця" пропонувала списати 20% основної суми, відстрочити остаточне погашення єврооблігацій до червня 2033 року та розпочати їх м’яку амортизацію з грудня 2030 року – шістьма рівними виплатами по $150 млн.

В той же час компанія додатково хоче прив’язати обсяг цих виплат до обсягу перевезень вантажів. "Кожна окрема сума виплати в розмірі $150 млн може бути скоригована вгору або вниз в діапазоні $112-168 млн залежно від обсягу вантажних перевезень", – зауважується у презентації.

Щодо відсотків, то в перший рік (з червня 2026 по червень 2027 року) їх пропонувалося виплачувати грошима лише 1,5%, у другий – 2%, в третій – 4%, в четвертий – 6% та в останні три – по 7,75%.

Щодо прострочених відсотків, сума яких на 30 червня цього року досягне $83 млн, то "Укрзалізниця" хотіла б також списати 20% цієї суми, а із залишу у $67 млн сплатити грошима 20%, або 1,3 цента на долар номіналу, а решту капіталізувати в новий інструмент.

У разі прийняття такої пропозиції компанія б цього та наступного року сплатила за єврооблігаціями грошима відповідно лише $20 млн та $16 млн, тоді як 2028 року – $77 млн, 2029 – $121 млн, 2030 – $240 млн, 2031 – $389 млн, 2032 – $434 млн та 2033 року – $155 млн.