Інтерфакс-Україна
Економіка
20:28 28.04.2026

У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

У Києві відбулося урочисте відкриття нового офісу Business Sweden, повідомляє пресслужба посольства Швеції в Україні.

"Продовжуємо поглиблювати економічну співпрацю між нашими країнами та підтримувати українське відновлення. Business Sweden допомагає шведським компаніям розширювати свою присутність в Україні та сприяє розвитку партнерств з українським бізнесом", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

У посольстві наголосили, що Швеція послідовно підтримує Україну та вірить у її економічний потенціал, і нагадали, що понад 80 шведських компаній вже працює в Україні.

"Працюватимемо далі для розширення цього переліку", – резюмується в повідомленні.

 

Теги: #швеція #співпраця #економіка

