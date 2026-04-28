Інтерфакс-Україна
Економіка
20:04 28.04.2026

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

АТ "Укрзалізниця" станом на 28 квітня реалізувала 69,7 тис. тонн брухту чорних металів на загальну суму 439,9 млн грн, що відповідно на 16,7% та 10% перевищує річні показники 2025 року.

"За 4 місяці 2026 року "Укрзалізниця" отримала від продажу брухту чорних металів більше доходів, ніж за весь 2025 рік", – прокоментував ці дані заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook у вівторок.

За його словами, 100% проданого брухту придбані для потреб внутрішньої переробки на металургійних і ливарних підприємствах.

Зазначається, що отримані кошти "Укрзалізниця" спрямує на оновлення рухомого складу та покращення фінансового стану.

На думку депутата, цьому сприяла заборона експорту брухту з нового року, а також повернення "Укрзалізниці" до методики відвантаження залізничними вагонами замість автомобілями.

Раніше Українська асоціація вторинних металів ("УАВтормет") висловлювала протилежну думку, що введення нульової експортної квоти на брухт погіршило показники продажу брухту на тендерах "Укрзалізниці".

 

Теги: #укрзалізниця #брухт

