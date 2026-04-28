Інтерфакс-Україна
Економіка
18:14 28.04.2026

"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року, повідомила компанія у вівторок.

"Згідно діючого законодавства, 5% з цієї суми або 270,5 млн грн надійшло до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів", – зазначили у товаристві.

Рентні кошти розподіляються між областями таким чином: Харківська – 150 млн грн, Полтавська – 96,6 млн грн, Львівська – 13,3 млн грн, Дніпропетровська – 3,4 млн грн, інші – 7,2 млн грн.

Як повідомлялося, у 2025 році найбільший за обсягами видобутку газу гравець на ринку державне "Укргазвидобування" отримало 5,5 млрд грн збитку проти 52,6 млрд грн прибутку у 2024 році.

 

22:08 21.04.2026
"Sense Bank" заявив про тимчасову зупинку платежів в ніч на середу

"Sense Bank" заявив про тимчасову зупинку платежів в ніч на середу

10:39 18.04.2026
Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

17:41 15.04.2026
"Укрнафта" та "Укргазвидобування" започаткували спільне буріння свердловин – глава "Нафтогазу"

"Укрнафта" та "Укргазвидобування" започаткували спільне буріння свердловин – глава "Нафтогазу"

17:38 15.04.2026
АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

13:51 14.04.2026
Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

13:39 14.04.2026
Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

15:08 07.04.2026
РФ за тиждень завдала 52 ураження газовим мережам на Донеччині – "Нафтогаз"

РФ за тиждень завдала 52 ураження газовим мережам на Донеччині – "Нафтогаз"

14:19 06.04.2026
Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

10:22 06.04.2026
Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "касти" на модернізацію – Качка

Нафта залишається в значному плюсі, Brent торгується близько $111,4 за барель

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, продовжать нарощувати видобуток для ринку, що зростає

Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

