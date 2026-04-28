"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року, повідомила компанія у вівторок.

"Згідно діючого законодавства, 5% з цієї суми або 270,5 млн грн надійшло до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів", – зазначили у товаристві.

Рентні кошти розподіляються між областями таким чином: Харківська – 150 млн грн, Полтавська – 96,6 млн грн, Львівська – 13,3 млн грн, Дніпропетровська – 3,4 млн грн, інші – 7,2 млн грн.

Як повідомлялося, у 2025 році найбільший за обсягами видобутку газу гравець на ринку державне "Укргазвидобування" отримало 5,5 млрд грн збитку проти 52,6 млрд грн прибутку у 2024 році.