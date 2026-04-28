Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 28.04.2026

Нафта залишається в значному плюсі, Brent торгується близько $111,4 за барель

Нафта продовжує активно дорожчати ввечері у вівторок, учасники ринку продовжують стежити за геополітичними новинами і оцінюють наслідки рішення Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з ОПЕК і ОПЕК+.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:41 кч становить $111,35 за барель, що на $3,12 (2,88%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $3,14 (3,26%), до $99,51 за барель.

Раніше під час сесії вартість Brent піднімалася до $112,7 за барель, WTI - до $101,85 за барель.

Влада ОАЕ у вівторок оголосила про намір вийти з 1 травня з організації ОПЕК і угоди ОПЕК+. Країна видобуває близько 3-3,5 млн барелів нафти на добу.

"Це рішення ухвалено після всебічного перегляду виробничої політики ОАЕ, а також поточних і майбутніх потужностей, і ґрунтується на наших національних інтересах і прихильності до ефективного сприяння задоволенню нагальних потреб ринку", - йдеться в офіційній заяві.

Тим часом ситуація на Близькому Сході залишається вкрай невизначеною. Спроби врегулювання американсько-іранського конфлікту зайшли в глухий кут, Іран, як і раніше, перекриває поставки через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортують на експорт нафту, що добувається в Перській затоці, тоді як США зберігають блокаду іранських портів.

Президент США Дональд Трамп заявив радникам, що його не влаштовує остання пропозиція Тегерана, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення війни, але залишає питання щодо іранської ядерної програми для подальших переговорів, повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела.

Експерти Світового банку (СБ) очікують зростання цін на енергоносії на 24% поточного року через близькосхідну війну, до максимумів з 2022 року. Атаки на енергетичну інфраструктуру й обмеження судноплавства в Ормузькій протоці спричинили найбільшу в історії нафтову кризу, унаслідок якої постачання нафти скоротилося приблизно на 10 млн барелів на добу, зазначається в їхньому огляді Commodity Markets Outlook.

Згідно з новим прогнозом СБ, середня ціна Brent у 2026 році становитиме $86 за барель проти $69 за барель минулого року. Ця оцінка передбачає поліпшення умов в Ормузькій протоці вже в травні і поступове відновлення поставок до передвоєнних рівнів до кінця 2026 року. У разі ескалації конфлікту або більш тривалого, ніж зараз передбачається, усунення його наслідків для постачань середня ціна Brent цього року може досягти $115 за барель.

 

 

