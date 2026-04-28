Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко низки кадрових питань, окремо згадавши державну компанію "Ліси України".

"Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із прем'єр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", – написав Зеленський в телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, державне підприємство "Ліси України" у березні 2026 року виставило на торги другого кварталу рекордні 1,5 млн куб. м деревини, що на 20% перевищило звичні обсяги. Збільшення пропозиції дало змогу стабілізувати ціни на рівні 4,9-5,2 тис. грн/куб. м, проте призвело до профіциту ділової деревини на складах через відмови частини покупців. Це спонукало ДП активніше застосовувати голландські аукціони.

В опалювальний період 2025/2026 рр. попит на дрова в Україні зріс майже в півтора раза порівняно з попереднім сезоном – до 1,45 млн куб. м. Для запобігання дефіциту ДП "Ліси України" восени 2025 року обмежило реалізацію паливної деревини, спрямувавши весь ресурс виключно на потреби домогосподарств та об'єктів соціальної сфери. Протягом зими на складах лісництв постійно підтримувався резерв палива, що дало можливість уникнути черг навіть у періоди пікових навантажень.

Підприємство запланувало збільшити обсяги заготівлі паливних дров для потреб населення та соціальної сфери під опалювальний сезон 2026/2027 рр. на 400 тис. куб. м, що на 27,6% більше за показник 2025 року,