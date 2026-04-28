ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

Перші трелювальні трактори (скідери), виготовлені для Карпатської філії ДП "Ліси України" в межах контракту зі словацьким виробником, успішно пройшли заводські випробування, повідомило держпідприємство на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, договір на постачання 11 одиниць техніки було укладено у січні 2025 року. Наразі на заводі виготовлено перші два скідери, які фахівці підприємства особисто протестували перед відправкою в Україну.

"Це принциповий етап, адже йдеться не лише про якість техніки, а й про безпеку людей та надійність роботи в складних гірських умовах. Саме тому перевірку проводимо ще на заводі – до початку експлуатації", – наголошується у повідомленні.

За даними ДП, перші одиниці техніки надійдуть до України найближчими тижнями, а постачання решти дев'яти одиниць заплановане до середини літа. Нові трактори працюватимуть в 11 надлісництвах Західного регіону, зокрема в Брустурянському, Рахівському, Ужгородському та Івано-Франківському.

У підприємстві підкреслили, що це перша закупівля сучасної спеціалізованої техніки такого рівня. Наразі у Карпатському лісовому офісі використовується близько 350 тракторів, з яких понад 80% (285 одиниць) – техніка 80-90-х років випуску, що часто виходить з ладу.

"Нова техніка забезпечить більшу прохідність на бездоріжжі та в горах завдяки посиленій рамі та повному приводу. Двобарабанні лебідки підвищать продуктивність, а сучасні системи дистанційного керування зроблять роботу оператора безпечнішою", – підсумували в ДП "Ліси України".

Як повідомлялося, ДП "Ліси України" у 2026 році реалізують інвестиційну програму із загальним обсягом фінансування 4,1 млрд грн. Стратегія модернізації передбачає спрямування понад 2,1 млрд грн на закупівлю товарів та послуг у вітчизняних виробників, зокрема, пожежної техніки, причепів та обладнання для лісовідновлення.

Модернізація технопарку спрямована на заміну застарілої радянської бази 80-90-х років випуску спеціалізованими машинами європейського зразка. Програма включає закупівлю понад 200 одиниць техніки, серед яких сучасні скідери, харвестери та енергоефективні трактори, що мають підвищити продуктивність робіт у складних ландшафтних умовах та знизити витрати на обслуговування флоту.