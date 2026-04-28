17:03 28.04.2026

Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

Японська компанія Terra Drone Corporation через дочірню компанію Terra Inspectioneering здійснила стратегічні інвестиції в українську оборонну компанію WinnyLab LLC, яка займається розробкою та виробництвом дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє у релізі у вівторок Terra Drone, відповідна інвестиція є продовженням попередніх інвестицій компанії в розробника безпілотників-перехоплювачів в Україні Amazing Drones.

"Поєднуючи можливості широкомасштабної оборони безпілотників-перехоплювачів на фіксованих крилах з глобальним охопленням Terra Drone, ми прагнемо вивести надійні, перевірені в бойових умовах технології на ринки по всьому світу та зробити внесок у безпеку та стабільність міжнародної спільноти", – цитуються у релізі слова CEO Terra Drone Тору Токусіге.

У березні Terra Drone повідомляла про плани масштабувати діяльність в Україні та розширювати використання технологічної експертизи, сформованої в умовах реальних бойових дій, для подальшого розвитку міжнародних проєктів.

Під час угоди Terra Drone з Amazing Drones зазначалось, що компанія планує прискорити розробку і постачання безпілотних систем, включаючи дрони-перехоплювачі, FPV-дрони, розвідувальні безпілотники та безпілотні надводні апарати (USV).

Terra Drone Corporation – міжнародна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Японії та один із світових лідерів у сфері безпілотних технологій і Advanced Air Mobility (AAM). Основні напрями діяльності включають геодезію, інспекцію, агротехнології та системи управління повітряним рухом безпілотників (UTM). Крім того, рішення Terra Drone використовуються у галузях енергетики, будівництва, нафтогазової промисловості, хімічної галузі та сільського господарства.

WinnyLab – українська компанія оборонних технологій, що спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів і практичних автономних рішень.

Згідно з даними системи YouControl, компанію зареєстровано в лютому 2026 року, керівником та бенефіціарним власником є Ольга Бігун.

 

 

