СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

Світові ціни на енергоносії в поточному році зростуть на 24% – до максимумів з 2022 року – через війну на Близькому Сході, йдеться в огляді Світового банку (СБ) Commodity Markets Outlook.

Загальне зростання цін на сировинні товари становитиме 16%, що сприятиме розгону інфляції та уповільненню економічного зростання в усьому світі.

Атаки на енергетичну інфраструктуру та обмеження судноплавства в Ормузькій протоці спричинили найбільшу в історії нафтову кризу, внаслідок якої постачання сировини скоротилося приблизно на 10 млн барелів на добу. Навіть після відкату від пікових значень ціна на Brent у середині квітня більш ніж на 50% перевищувала її рівень на початку року.

Експерти СБ очікують, що середня ціна цієї марки нафти 2026 року становитиме $86 за барель проти $69 за барель 2025 року. Цей прогноз передбачає поліпшення умов в Ормузькій протоці вже в травні та поступове відновлення поставок до передвоєнних рівнів до кінця 2026 року.

Ціни на кольорові метали, включно з алюмінієм, міддю та оловом, як очікується, досягнуть історичних максимумів, зокрема завдяки зростанню попиту з боку центрів обробки даних і виробників електромобілів.

Вартість дорогоцінних металів у середньому підвищиться на 42% у 2026 році через підвищений попит на активи "тихої гавані" в умовах геополітичної невизначеності.

Війна завдає ударів по світовій економіці хвилями: спочатку зростають ціни на енергоносії, потім на харчові продукти, після чого відбувається прискорення інфляції, яке підштовхує центральні банки до підвищення відсоткових ставок, що робить запозичення дорожчими, зазначив головний економіст СБ Індерміт Гілл. "Найбільше постраждають найбідніші верстви населення, які витрачають найбільшу частку свого доходу на харчові продукти і паливо, а також країни, що розвиваються, які вже зазнають труднощів через високе боргове навантаження", – сказав він.

Новий базовий прогноз СБ передбачає, що в країнах, що розвиваються, середній темп інфляції 2026 року становитиме 5,1%, що на цілий відсотковий пункт перевищує січневий прогноз. У 2025 році показник становив 4,7%. Прогноз зростання економік у цій групі країн знижено на 0,4 процентного пункту – до 3,6%.

Сировинні ціни можуть зрости ще сильніше в разі ескалації близькосхідного конфлікту або більш тривалого, ніж передбачається, усунення його наслідків для поставок. У разі нових ударів по нафтогазовій інфраструктурі та більш повільного відновлення експорту енергоносіїв середня ціна Brent у 2026 році може досягти $115 за барель.

У межах несприятливого сценарію інфляція в країнах, що розвиваються, цьогоріч може становити 5,8%, що є максимумом із 2022 року.