Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 28.04.2026

ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, продовжать нарощувати видобуток для ринку, що зростає

ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, продовжать нарощувати видобуток для ринку, що зростає

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), що видобувають близько 3-3,5 млн барелів нафти на добу, оголосили про вихід з 1 травня з організації ОПЕК і угоди ОПЕК+, йдеться в заяві.

"Це рішення ухвалено після всебічного перегляду виробничої політики ОАЕ, а також їхніх поточних і майбутніх потужностей. Воно ґрунтується на наших національних інтересах та відданості ефективному задоволенню нагальних потреб ринку", – заявили в ОАЕ.

"Хоча короткострокова волатильність, зокрема перебої в роботі в акваторії Аравійської затоки та Ормузької протоки, продовжує впливати на динаміку пропозиції, основні тенденції свідчать про стійке зростання світового попиту на енергоносії в середньо- та довгостроковій перспективі", – наголосили в уряді.

Об'єднані Арабські Емірати ні з ким безпосередньо не консультувалися під час ухвалення рішення про вихід з ОПЕК, передає агентство Reuters слова міністра енергетики країни Сухейля Аль-Мазруї, який відповідав на запитання, чи були консультації з союзником ОАЕ – Саудівською Аравією.

За словами Мазруї, зараз настав відповідний момент для ухвалення політичного рішення про вихід з організації.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 28.04.2026
Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

08:41 28.04.2026
Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

03:17 28.04.2026
Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

19:16 27.04.2026
Нафта відновила активне зростання, Brent торгується близько $108,9 за барель

Нафта відновила активне зростання, Brent торгується близько $108,9 за барель

08:57 27.04.2026
Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $107,4 за барель

Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $107,4 за барель

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

09:16 22.04.2026
Нафта дешевшає, Brent торгується біля $97,4 за барель

Нафта дешевшає, Brent торгується біля $97,4 за барель

01:45 22.04.2026
Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

