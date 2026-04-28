ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, продовжать нарощувати видобуток для ринку, що зростає

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), що видобувають близько 3-3,5 млн барелів нафти на добу, оголосили про вихід з 1 травня з організації ОПЕК і угоди ОПЕК+, йдеться в заяві.

"Це рішення ухвалено після всебічного перегляду виробничої політики ОАЕ, а також їхніх поточних і майбутніх потужностей. Воно ґрунтується на наших національних інтересах та відданості ефективному задоволенню нагальних потреб ринку", – заявили в ОАЕ.

"Хоча короткострокова волатильність, зокрема перебої в роботі в акваторії Аравійської затоки та Ормузької протоки, продовжує впливати на динаміку пропозиції, основні тенденції свідчать про стійке зростання світового попиту на енергоносії в середньо- та довгостроковій перспективі", – наголосили в уряді.

Об'єднані Арабські Емірати ні з ким безпосередньо не консультувалися під час ухвалення рішення про вихід з ОПЕК, передає агентство Reuters слова міністра енергетики країни Сухейля Аль-Мазруї, який відповідав на запитання, чи були консультації з союзником ОАЕ – Саудівською Аравією.

За словами Мазруї, зараз настав відповідний момент для ухвалення політичного рішення про вихід з організації.