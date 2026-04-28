Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Кабінет міністрів України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють можливість відтермінування обов'язкової реєстрації платником подакту на додану вартість (ПДВ) фізичних осіб-підприємців (ФОП) із доходом понад 4 млн грн на рік до 2027 року, повідомило Forbes Ukraine, посилаючись на джерела в уряді.

За даними видання, фінальне рішення очікується під час візиту місії фонду до Києва наприкінці весни. Також учасники перемовин домовились посилити боротьбу з податковими схемами, зокрема, практикою дроблення великих компаній на мережі ФОП для мінімізації податків.

Крім того, очікується активізація зусиль уряду щодо детінізації ринку тютюну та протидії виплатам заробітних плат "у конвертах". Співрозмовник видання зазначив, що розглядається впровадження механізму санкцій проти великого бізнесу, який уникає переходу на загальну систему оподаткування, а також встановлення мінімальних порогів зарплат для окремих галузей, де офіційні доходи працівників значно нижчі за ринкові.

Зазначається, що концептуальне бачення МВФ та задача для Мінфіну – не лише детінізація, а й фіскальний ефект у 40 млрд грн, що очікувались від ініціативи щодо запровадження ПДВ для ФОПів.

Важливою частиною домовленостей має стати підвищення ефективності роботи Державної податкової служби (ДПС), Державної митної служби (ДМС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Паралельно обговорюється ще одна вимога фонду – скасування пільгового розмитнення посилок вартістю до EUR150 (законопроєкт №15112-1). Цей структурний маяк програми Україна мала виконати до кінця березня 2026 року, як і продовження 5% військового збору (ВЗ) після завершення воєнного стану, а також запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування в цифрових платформах (Uklon, OLX, тощо). Проте, за інформацією Forbes Ukraine, у Раді обмаль голосів, робота над їх збором триває.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві фінансів, очікується, що реалізація положень законопроєкту №15112-1 дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету в обсязі близько 10 млрд грн щорічно.

Як повідомлялось, Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою виключити норму про обов'язковий ПДВ для ФОП із Національної стратегії доходів до 2030 року. А Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала Кабмін та парламент знайти справедливі рішення для боротьби зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування (ССО), які не передбачали б підвищення навантаження на прозорий бізнес.

Очільниця уряду 19 квітня підтвердила, що за підсумками переговорів з МВФ ідею запровадження ПДВ для ФОП було визнано неконструктивною через її високу сенситивність для суспільства та парламенту. Після цього сторони обговорюють альтернативні джерела наповнення держбюджету на 2027 рік.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Верховна Рада не готова зараз підтримати законопроєкт від уряду про запровадження ПДВ для ФОП, прийняття якого є умовою співпраці з МВФ, и просить додаткових розрахунків та пояснень.