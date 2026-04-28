Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом під час Саміту ініціативи Тримор'я, який проходить у Дубровнику (Хорватія). та обговорила питання перебудови енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у вівторок, окрему увагу приділено захисту об'єктів водопостачання та водовідведення з огляду на спроби агресора їх уражати.

"Для нас важливо, щоб Україна та США розвивали співпрацю в енергетичній сфері, зокрема через спільні проєкти з державною групою "Нафтогаз". Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокового співробітництва з метою модернізації та заміни застарілого обладнання", – наголосила очільниця українського уряду.

Частина відповідних проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), який невдовзі відзначатиме річницю створення.

Окремо Свириденко наголосила на важливості співпраці з EXIM Bank для підтримки реалізації ключових енергетичних проєктів і посилення енергетичної стійкості України.

Сторони також обговорили ситуацію на глобальному паливному ринку, зокрема з огляду на ситуацію в Ормузькій протоці.

Прем'єр запросила Райта відвідати Україну.