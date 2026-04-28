Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/

Для капітального ремонту саркофагу Чорнобильскої АЕС, пошкодженого в результаті атаки російського БпЛА, необхідно близько EUR500 млн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша Національна гвардія, як і наші збройні сили, звичайно, я сказав їм, що вони мають зробити (відремонтувати – ІФ-У) це якомога швидше. І ми це зробили. Так, але нам потрібно провести капітальний ремонт... Звичайно, для цього нам потрібно близько 500 мільйонів євро", – сказав Зеленський у інтерв'ю для Newsmax.

Президент зазначив, що ці необхідні кошти можна знайти лише у інших партнерів.

Як повідомлялося, атака російського дрону на конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника, повідомив український генеральний прокурор Руслан Кравченко в інтерв'ю Reuters.