Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та делегацією банку, сторони узгодили пріоритети проєктів відновлення соціальної та критичної інфраструктури.

"Ми високо цінуємо непохитну підтримку ЄБРР, який залишається одним із наших головних стратегічних партнерів. Сьогодні наш фокус – відновлення соціальної і критичної інфраструктури, а також комплексна трансформація транспортного та енергетичного секторів. Спільна робота над залученням приватних інвестицій є запорукою економічної стійкості країни", – наголосив Кулеба.

Як повідомляють на сайті Мінрозвитку, у фокусі – реалізація спільних проєктів і подальша співпраця у ключових напрямах: транспортна інфраструктура (дороги, залізниця, порти); енергетична стійкість регіонів; захист критичної інфраструктури; залучення інвестицій через публічно-приватне партнерство (ППП).

Сторони узгодили заходи щодо посилення фінансової стійкості "Укрзалізниці" та забезпечення безперебійної операційної діяльності залізниці в умовах викликів воєнного часу. Окрему увагу приділили реалізації пріоритетних дорожніх проєктів, що мають критичне значення для логістики, евакуації та підтримки обороноздатності.

Учасники зустрічі підтвердили спільний курс на впровадження проєктів за механізмом публічно-приватного партнерства, зокрема у портовій галузі та дорожньому секторі. Це дозволить залучити міжнародний та приватних капітал.

Сторони домовилися про запуск fast-track підходу для ППП-проєктів – із підготовкою та запуском до 9 місяців.

ЄБРР підтвердив готовність і надалі підтримувати Україну фінансово та експертно.