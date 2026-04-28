14:48 28.04.2026

Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Національний банк України (НБУ) ввів у обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка завершує тематичний монетний ряд у серії "Флора і фауна України", повідомив регулятор у телеграм-каналі.

"Монета є нагадуванням про силу життя. Сьогодні зона відчуження – це не лише місце пам'яті про трагедію, а й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Зубр – велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України, яка несподівано повернулася на ці території", – зазначається в повідомленні НБУ.

За даними центробанку, монету номіналом 5 грн виготовлено з нейзильберу. На її аверсі зображено символічне "колесо життя": стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого розміщено зображення тварин, що розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра з використанням кольорового друку.

НБУ нагадав, що зубри було вперше зафіксовано в Чорнобильській зоні у 2012 році. При цьому реалізацію міжнародного проєкту з відновлення їхньої популяції, заплановану на 2022 рік, довелося відкласти через повномасштабне вторгнення РФ.

Тираж монети становить 40 тис. шт., з яких 20 тис. шт. випущено в сувенірному пакованні.

Художником проєкту виступила Наталія Фандікова, скульптори – Анатолій та Володимир Дем'яненки.

Пам'ятна монета доступна для придбання в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

19:36 24.04.2026
Обсяг готівки в обігу в І кв.-2026 зменшився на 0,3% – НБУ

Обсяг готівки в обігу в І кв.-2026 зменшився на 0,3% – НБУ

18:40 24.04.2026
НБУ вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, до якого увійшли 13 компаній

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, до якого увійшли 13 компаній

21:57 23.04.2026
Рівень підроблення гривні у 2025р знизився утричі – НБУ

Рівень підроблення гривні у 2025р знизився утричі – НБУ

13:39 23.04.2026
НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

18:37 22.04.2026
Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

11:36 09.04.2026
Нацбанк випустив монету "Писанка" з орнаментом із чотирьох областей України

Нацбанк випустив монету "Писанка" з орнаментом із чотирьох областей України

14:22 11.03.2026
НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену художнику-графіку Нілу Хасевичу

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену художнику-графіку Нілу Хасевичу

09:35 06.03.2026
Канада випустила золоту монету у формі української писанки

Канада випустила золоту монету у формі української писанки

12:10 25.12.2025
Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

ВАЖЛИВЕ

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

ОСТАННЄ

Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

