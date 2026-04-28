Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Національний банк України (НБУ) ввів у обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка завершує тематичний монетний ряд у серії "Флора і фауна України", повідомив регулятор у телеграм-каналі.

"Монета є нагадуванням про силу життя. Сьогодні зона відчуження – це не лише місце пам'яті про трагедію, а й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Зубр – велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України, яка несподівано повернулася на ці території", – зазначається в повідомленні НБУ.

За даними центробанку, монету номіналом 5 грн виготовлено з нейзильберу. На її аверсі зображено символічне "колесо життя": стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого розміщено зображення тварин, що розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра з використанням кольорового друку.

НБУ нагадав, що зубри було вперше зафіксовано в Чорнобильській зоні у 2012 році. При цьому реалізацію міжнародного проєкту з відновлення їхньої популяції, заплановану на 2022 рік, довелося відкласти через повномасштабне вторгнення РФ.

Тираж монети становить 40 тис. шт., з яких 20 тис. шт. випущено в сувенірному пакованні.

Художником проєкту виступила Наталія Фандікова, скульптори – Анатолій та Володимир Дем'яненки.

Пам'ятна монета доступна для придбання в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.