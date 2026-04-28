Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

Аграрії станом на 27 квітня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 1,7 млн га, що становить 28% від прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з оперативною статистикою, за останній тиждень аграрії засіяли 446,5 тис. га проти 254,9 тис. га за попередній період. Темпи польових робіт зросли майже у 1,8 раза, проте загальні показники на 15% поступаються темпам минулого року, коли станом на 25 квітня 2025 року було засіяно 2 млн га.

У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 172,4 тис. га (93% від плану), вівсом – 129,8 тис. га (94%), горохом – 248,2 тис. га (90%) та ячменем – 668,6 тис. га (89%).

Сівба кукурудзи значно активізувалася: за останній тиждень аграрії засіяли 361,7 тис. га, що майже у 4,8 раза перевищує показник попереднього тижня (75,7 тис. га). Загальна площа під цією культурою сягнула 437,4 тис. га, або 10% від прогнозу. Площа під просом становить 2,1 тис. га (5%), показник по гречці залишається на рівні 0,01 тис. га. Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 39,8 тис. га (29% від прогнозу).

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 892,2 тис. га (12% від плану). Зокрема, під соняшник відведено 636,0 тис. га (13% від прогнозу), під сою – 93,4 тис. га (5%). Цукровими буряками засіяно 162,8 тис. га, що становить 83% від запланованих площ.

Як повідомлялося, станом на 25 квітня 2025 року в Україні кукурудзою було засіяно 705 тис. га, ячменем – 702,1 тис. га, пшеницею – 199,8 тис. га, горохом – 201,8 тис. га, вівсом – 154,2 тис. га. Соняшником на аналогічну дату минулого року було засіяно 1236,8 тис. га, соєю – 187,6 тис. га, цукровими буряками – 228,5 тис. га.

За прогнозом Мінекономіки, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6002,9 тис. га, де частка кукурудзи становитиме 4418,1 тис. га. Серед технічних культур під соняшник заплановано відвести 5000,4 тис. га, під сою – 2040,1 тис. га, під цукрові буряки – 197,2 тис. га.