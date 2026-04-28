Інтерфакс-Україна
Економіка
12:51 28.04.2026

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

2 хв читати
Аграрії станом на 27 квітня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 1,7 млн га, що становить 28% від прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з оперативною статистикою, за останній тиждень аграрії засіяли 446,5 тис. га проти 254,9 тис. га за попередній період. Темпи польових робіт зросли майже у 1,8 раза, проте загальні показники на 15% поступаються темпам минулого року, коли станом на 25 квітня 2025 року було засіяно 2 млн га.

У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 172,4 тис. га (93% від плану), вівсом – 129,8 тис. га (94%), горохом – 248,2 тис. га (90%) та ячменем – 668,6 тис. га (89%).

Сівба кукурудзи значно активізувалася: за останній тиждень аграрії засіяли 361,7 тис. га, що майже у 4,8 раза перевищує показник попереднього тижня (75,7 тис. га). Загальна площа під цією культурою сягнула 437,4 тис. га, або 10% від прогнозу. Площа під просом становить 2,1 тис. га (5%), показник по гречці залишається на рівні 0,01 тис. га. Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 39,8 тис. га (29% від прогнозу).

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 892,2 тис. га (12% від плану). Зокрема, під соняшник відведено 636,0 тис. га (13% від прогнозу), під сою – 93,4 тис. га (5%). Цукровими буряками засіяно 162,8 тис. га, що становить 83% від запланованих площ.

Як повідомлялося, станом на 25 квітня 2025 року в Україні кукурудзою було засіяно 705 тис. га, ячменем – 702,1 тис. га, пшеницею – 199,8 тис. га, горохом – 201,8 тис. га, вівсом – 154,2 тис. га. Соняшником на аналогічну дату минулого року було засіяно 1236,8 тис. га, соєю – 187,6 тис. га, цукровими буряками – 228,5 тис. га.

За прогнозом Мінекономіки, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6002,9 тис. га, де частка кукурудзи становитиме 4418,1 тис. га. Серед технічних культур під соняшник заплановано відвести 5000,4 тис. га, під сою – 2040,1 тис. га, під цукрові буряки – 197,2 тис. га.

Теги: #посівна #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 28.04.2026
Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

16:32 27.04.2026
Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:29 22.04.2026
Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

14:14 21.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

17:17 20.04.2026
Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

ОСТАННЄ

ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

Shell купує канадську ARC Resources з оцінкою в $16,4 млрд з урахуванням боргу

NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

Житомирський завод "Ма'Рижани" розпочав сезон переробки конопель на оновлених потужностях

Нафта відновила активне зростання, Brent торгується близько $108,9 за барель

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА