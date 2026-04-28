ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть "Центренерго" EUR350 тис. технічної допомоги на розробку плану декарбонізації, який має визначити підходи до відновлення генеруючих потужностей компанії та її переходу до чистішої генерації, повідомили на сайті фінустанови.

"Енергосистема України зазнала значних втрат, і її відновлення має йти пліч-о-пліч із модернізацією", – прокоментував віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Як зазначається, до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році потужності "Центренерго" забезпечували електроенергією мільйони споживачів, однак внаслідок російських атак усі електростанції компанії були знищені або виведені з ладу, і вона втратила генеруючі потужності.

Згідно з угодою про технічну допомогу, експерти ЄІБ оцінять пошкоджені активи "Центренерго" та підготують поетапний план переходу до майже нульових викидів.

Метою є відновлення генерації з одночасною відмовою від вугілля, з акцентом на чистіші технології та цільові інвестиції для відбудови системи й залучення міжнародного фінансування.

У ЄІБ зазначили, що ініціатива реалізується на запит Міністерства енергетики України та відповідає цілям Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року.

Технічну допомогу фінансують у межах консультативної програми "EU for Ukraine".

У Міненерго наголосили, що нова програма підтримки дасть змогу не лише відновити об’єкти "Центренерго" після російських атак, а й запровадити технології вуглецево-нейтрального виробництва електроенергії.