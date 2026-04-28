Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

Уряд України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоду про співпрацю щодо надання консультаційних послуг у межах ініціативи Ukraine FIRST Infrastructure Project Facility, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як пояснили в міністерстві, метою угоди є покращення якості підготовки інвестпроєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях. Співпраця відбуватиметься через спецпрограми підготовки проєктів (Project Preparation Facilities – PPFs), що дозволять перетворювати інфраструктурні ідеї на структуровані проєкти, готові до фінансування за міжнародними стандартами.

Згідно з угодою, перший пілотний проєкт буде зосереджений на автотрасі М15, що з’єднує Одесу з румунським кордоном. Проєкт передбачає розробку транспортного плану для Одеської області та сприяння модернізації цього ключового маршруту. Зміцнення коридору М15 покращить доступ до дунайських портів, підтримає українську торгівлю та посилить зв’язок із Європейським Союзом.

"Сьогодні головний виклик – це не лише наявність фінансування, а й якість і готовність проєктів до інвестицій та реалізації. Угода, яку ми підписали, зміцнює наше партнерство з ЄІБ: Ukraine FIRST допоможе готувати пріоритетні проєкти відповідно до міжнародних стандартів на всіх рівнях – державному, регіональному та місцевому, і це прискорить відновлення та довгостроковий розвиток України", – наводяться в публікації слова міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер додав, що угода є важливим кроком для підтримки відновлення України та її руху до членства в ЄС завдяки якісно підготовленим інвестиціям.

"Належна підготовка є вирішальною, щоб інфраструктурні проєкти реалізовувалися ефективно, отримували необхідне фінансування та відповідали європейським стандартам", – зауважив Негаммер.

Ключовими напрямками співпраці є підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП), тобто допомога ініціаторам проєктів у розробці техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та проєктно-кошторисної документації, а також посилення інституційної спроможності, тобто навчання та консультаційна підтримка державних і місцевих органів влади для ефективного управління інвестиційними портфелями.

Очікується, що реалізація угоди збільшить кількість комерційно привабливих проєктів (bankable projects) для залучення коштів міжнародних фінансових інституцій та приватних інвесторів.