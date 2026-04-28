Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 28.04.2026

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

2 хв читати
Фото: Мінекономіки

Уряд України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоду про співпрацю щодо надання консультаційних послуг у межах ініціативи Ukraine FIRST Infrastructure Project Facility, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як пояснили в міністерстві, метою угоди є покращення якості підготовки інвестпроєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях. Співпраця відбуватиметься через спецпрограми підготовки проєктів (Project Preparation Facilities – PPFs), що дозволять перетворювати інфраструктурні ідеї на структуровані проєкти, готові до фінансування за міжнародними стандартами.

Згідно з угодою, перший пілотний проєкт буде зосереджений на автотрасі М15, що з’єднує Одесу з румунським кордоном. Проєкт передбачає розробку транспортного плану для Одеської області та сприяння модернізації цього ключового маршруту. Зміцнення коридору М15 покращить доступ до дунайських портів, підтримає українську торгівлю та посилить зв’язок із Європейським Союзом.

"Сьогодні головний виклик – це не лише наявність фінансування, а й якість і готовність проєктів до інвестицій та реалізації. Угода, яку ми підписали, зміцнює наше партнерство з ЄІБ: Ukraine FIRST допоможе готувати пріоритетні проєкти відповідно до міжнародних стандартів на всіх рівнях – державному, регіональному та місцевому, і це прискорить відновлення та довгостроковий розвиток України", – наводяться в публікації слова міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер додав, що угода є важливим кроком для підтримки відновлення України та її руху до членства в ЄС завдяки якісно підготовленим інвестиціям.

"Належна підготовка є вирішальною, щоб інфраструктурні проєкти реалізовувалися ефективно, отримували необхідне фінансування та відповідали європейським стандартам", – зауважив Негаммер.

Ключовими напрямками співпраці є підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП), тобто допомога ініціаторам проєктів у розробці техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та проєктно-кошторисної документації, а також посилення інституційної спроможності, тобто навчання та консультаційна підтримка державних і місцевих органів влади для ефективного управління інвестиційними портфелями.

Очікується, що реалізація угоди збільшить кількість комерційно привабливих проєктів (bankable projects) для залучення коштів міжнародних фінансових інституцій та приватних інвесторів.

Теги: #мінекономіки #first #єіб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 28.04.2026
ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

16:32 27.04.2026
Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

15:12 27.04.2026
За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

20:18 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

10:33 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:29 22.04.2026
Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

ВАЖЛИВЕ

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

ОСТАННЄ

ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

Shell купує канадську ARC Resources з оцінкою в $16,4 млрд з урахуванням боргу

NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

Житомирський завод "Ма'Рижани" розпочав сезон переробки конопель на оновлених потужностях

Нафта відновила активне зростання, Brent торгується близько $108,9 за барель

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА