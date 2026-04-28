Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 28.04.2026

ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га
Фонд державного майна України (ФДМУ) планує до кінця 2026 року впровадити механізм сек’юритизації активів проєкту "Земельний банк" через створення єдиного оператора-холдингу для конвертування майбутніх орендних платежів у ліквідний фінансовий інструмент і підвищення капіталізації проєкту.

Згідно зі звітом ФДМУ, який є у розпорядженні "Інтерфакс-Україна", Фонд також розпочинає формування другого пулу земель загальним обсягом 30,701 тис. га. Метою консолідації є об’єднання розрізнених активів і підприємств із заборгованістю для прискорення їхньої підготовки до суборенди. Зазначений актив наразі перебуває в управлінні ДП "Резерв" та об’єднує землі 35 державних підприємств.

Очікується, що до другого пулу увійдуть 12,77 тис. га земель ДП "Наукова" (42% загальної площі), 10,61 тис. га (34%) шести державних підприємств та ще 7,31 тис. га (24%) – 28 державних підприємств.

У ФДМУ нагадали, що при формуванні першого пулу земель виникли суттєві проблеми з активами ДП "Наукова". Перешкодою стало неправомірне припинення ліквідатором права постійного користування ділянками без погодження з органом приватизації. Наразі ці дії оскаржуються в Міністерстві юстиції. У Фонді підкреслили, що через відсутність урядового розпорядження щодо передачі цих земель у державне управління існує ризик втрати контролю над 42% ділянок.

За даними відомства, ТОВ "Держзембанк" у ході реалізації земель першого пулу (90,9 тис. га) передало у 2024-2025 роках у субаренду 68,24 тис. га, за які виручило 1,324 млрд грн. Крім того, у цей же період було додатково укладено договори на 1,4 тис. га на суму 17,4 млн грн. За другий рік суборенди до держбюджету вже надійшло 557,5 млн грн.

Стратегічний план відомства також передбачає включення ТОВ "Держзембанк" до програми гуманітарного розмінування. Це має розблокувати державні землі, які наразі неможливо використовувати, та суттєво підвищити інвестиційну привабливість активів перед виходом на аукціони.

