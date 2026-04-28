Інтерфакс-Україна
Економіка
10:11 28.04.2026

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні отримала від інституційних інвесторів орієнтовні, необов’язкові висловлення зацікавленості у можливій докапіталізації на суму більше $100 млн, але не встигне це зробити до кінця квітня та вчасно опублікувати звіт за 2025 рік, тож рада директорів Ferrexpo попередила про призупинення лістингу та торгівлі її акціями на Лондонській фондовій біржі з 7:30 1 травня 2026 року.

"На цьому етапі немає жодної впевненості в тому, що Група успішно реалізує будь-яке рішення щодо фінансування. Запланований забір коштів, якщо його буде реалізовано, стане предметом подальшого оголошення, включаючи повні умови запланованого залучення коштів", – йдеться у біржовому повідомлені Ferrexpo у вівторок зранку.

