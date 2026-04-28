Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати у вівторок у зв'язку з відсутністю прогресу у врегулюванні близькосхідного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив радникам, що його не влаштовує остання пропозиція Тегерана, яка передбачає відкриття Ормузької протоки і припинення війни, але залишає питання про іранську ядерну програму для подальших переговорів, повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

Спроби врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут, Іран, як і раніше, перекриває постачання через Ормузьку протоку, якою зазвичай постачають на експорт нафту, що видобувається в Перській затоці, а США зберігають блокаду іранських портів.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $109,52 за барель, що на $1,29 (1,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,15 (1,19%), до $97,52 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,97 (2,1%), до $96,37 за барель.

"Розмови про мир", як і раніше, виглядають поверхневими, і конкретних ознак деескалації конфлікту немає, - зазначає головний аналітик з нафтового ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і затяжні порушення поставок утримують підвищені премії за ризик".

Системи відстеження руху суден показують, що за останні кілька днів шість іранських нафтових танкерів були змушені розвернутися через американську блокаду портів.

Водночас у понеділок з'явилася інформація, що СПГ-танкер еміратської Adnoc зміг перетнути Ормузьку протоку. До початку військових дій США проти Ірану 28 лютого через протоку щодня проходило від 125 до 140 суден.