Shell купує канадську ARC Resources з оцінкою в $16,4 млрд з урахуванням боргу

Британо-нідерландська Shell купує канадську нафтогазову ARC Resources, що працює в сланцевому басейні Монтні, з оцінкою в $16,4 млрд з урахуванням боргу.

Як зазначається у пресрелізі Shell, компанії уклали остаточну угоду, в рамках якої акціонери ARC отримають за кожен папір по 8,2 канадського долара і по 0,40247 акції Shell. Виходячи з вартості акцій покупця на закриття торгів 24 квітня, пропонована ціна передбачає премію в розмірі 20% до середньозваженої вартості паперів ARC за останні 30 днів.

Shell також візьме на себе чистий борг і лізингові зобов'язання канадської компанії на суму близько $2,8 млрд.

У повідомленні Shell зазначається, що купівля ARC дасть їй змогу наростити виробництво на 370 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

Закриття угоди, яку вже було одноголосно схвалено радами директорів обох компаній, очікується в другому півріччі поточного року.

Котирування акцій Shell знижуються на 0,3% під час торгів у Нідерландах у понеділок.