19:24 27.04.2026

Житомирський завод "Ма'Рижани" розпочав сезон переробки конопель на оновлених потужностях

Житомирський завод "Ма'Рижани" розпочав сезон переробки конопель на оновлених потужностях
Завод із переробки промислових конопель "Ма'Рижани" (Житомирська обл.) розпочав новий сезон роботи після технологічної паузи, під час якої компанія модернізувала виробничі лінії, повідомило підприємство у Facebook.

"Ми встановили нове обладнання, щоб переробка конопляної трести була ще продуктивнішою. Це дозволить розширити обсяг та асортимент продукції – натуральної сировини для будівництва, текстилю, агро та безлічі інших напрямків", – розповіло підприємство.

Індустріальний парк "Ма'Рижани" внесено до Реєстру ІП у серпні 2024 року. У травні 2025-го тут запрацювало підприємство "Ма'Рижани Хемп Компані", яке на сьогодні є найбільшим в Україні об'єктом з первинної переробки промислових конопель. Початкова потужність заводу становила 14 тис. тонн довгого волокна на рік.

Раніше заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський зазначав, що за умови розширення посівів конопель у регіоні до 4 тис. га, парк планує подвоїти потужності переробки – до 20 тис. тонн сировини щороку.

 

